Der Juni wird weltweit als Pride Month gefeiert. Als sichtbares Zeichen zieren überall bunte Regenbögen die Straßen und Plätze. So auch in der Babenbergerstadt. Hier wird der Rathausplatz durch die Fahne bunter gemacht. Und auch eine zweite wird bald in Klosterneuburg gehisst. Die Regenbogenflagge ist die Flagge der LGBTQI*-Gemeinschaft und ein Symbol für die Vielfalt.