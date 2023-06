Wer wünscht sich das nicht auch manchmal? Einfach mal abtauchen. Sprichwörtlich und bei hochsommerlichen Temperaturen auch wortwörtlich. Eine Möglichkeit dazu hat man in Klosterneuburg im Strandbad. Da kann man sich auch an den dort lebenden Schwänen ein Beispiel nehmen und einfach mal so einen kühlen Kopf bekommen. Das schadet sicher niemanden ab und zu mal.