Nicht nur in exotischen Ländern kann man Palmen bewundern, sondern auch in unseren heimischen Gefilden. Und hier sieht man momentan etwas ganz Besonderes: eine wunderschöne, blühende Yucca Palme. Wobei die Bezeichnung Yucca „Palme" an sich nicht richtig ist, da es sich dabei um eine Pflanze aus der Familie der Agavengewächse handelt, die auch als „Palmlilie" bezeichnet wird.

Zwar keine richtige Palme, aber trotzdem prächtig: die blühende Yucca Palme. Foto: Ludwig