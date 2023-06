Die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger haben sich in den letzten Monaten schon an die Baustelle gewöhnt. Jetzt können sie - Richtung Klosterneuburg - aber eine neue Perspektive kennenlernen. Bereits auf der neuen Fahrbahn und getrennt von der Fahrbahn Richtung Wien geht es nun in die Babenbergerstadt.