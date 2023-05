In der Kritzendorfer Au fällt in letzter Zeit so manchem Spaziergänger und Jogger diese skurrile Tafel auf, welche die Frage aufwirft, wo dort die armen Bienen im Sandboden ihre Heimat finden sollen. Denn momentan müssen sie wahre Asketen sein, um hier richtig satt werden zu können. Aber es werden hoffentlich in naher Zukunft noch bessere Zeiten auf sie zukommen.

