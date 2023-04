Plantschen am Spielplatz im Strombad Kritzendorf

Der Spielplatz im Strombad Kritzendorf ist nicht nur nah am Wasser gebaut, sondern am vergangenen Wochenende war er sogar im Wasser gebaut. Einzig die eher winterlichen Temperaturen hielten den feuchten Spielespaß in Grenzen.

