Nicht nur Bienen, Wespen oder Hummeln schwirren wieder durch die Gegend auch so manches Krabbeltier ist wieder unterwegs. Manches sogar, das gar keine Beine hat. Und in dieser Miniversion jagt die Schlange vielleicht noch nicht so viel Angst ein, aber bei einem Jungtier bleibt immer eine Frage: Wo ist denn bitte die Mama von dieser Mini-Schlange geblieben?

