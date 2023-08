Im Strombad Kritzendorf kann man seine Sachen während des Badeaufenthaltes in teils historischen Cabanen aufbewahren. In Höflein ist nicht nur der Strand etwas naturbelassener, auch die Aufbewahrungsmöglichkeiten sind spezieller. Wenigsten sind bei diesem „Kleiderständer“ die Schuhe an diesem Tag etwas vor dem Regen geschützt. Das Gewand blieb allerdings nicht trocken.