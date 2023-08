Lions verschenkten 1.500 Brillen: Klosterneuburger waren dabei

Die „Special Olympics World Games“ sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Tausende Athleten und Athletinnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten miteinander an. Vom 17. bis 25. Juni 2023 fanden die „Special Olympics“ in Berlin statt – und damit erstmals in Deutschland. „Wir Lions haben zum Gelingen der 'Special Olympics World Games' beigetragen“, verkündet Optikermeister Gerhard Gschweidl stolz. Aber wie?

Eröffnungsfeier mit 60.000 Menschen im Olympiastadion Berlin. 6.500 Athleten und Athletinnen aus 126 Ländern treten zu Wettbewerben in 26 Sportdisziplinen an. Im Rahmen des, der Special Olympics vorgeschalteten Gesundheitsprogramms Healthy Athletes, stand auch das Sehvermögen der Athleten und Athletinnen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Fokus.

Von der Untersuchung der Sehschärfe bis hin zur fertigen Brillen wurde alles gratis angeboten, was der Optiker in seinem Leistungsangebot bietet. Und Lion Gerhard Gschweidl war als einziger Österreicher mit dabei. „Die Sehleistung von fast 3.000 Athleten wurden untersucht und 1.500 Brillen gespendet“, so Gschweidl, der sich von dieser Mega-Veranstaltung sehr beeindruckt zeigt.

Etwa 250 Lions aus aller Welt haben mitgemacht

Aber warum gerade Gerhard Gschweidl aus Klosterneuburg als einziger Österreicher? Gschweidl: „Ich wollte wegen meiner beruflichen Kompetenz mit dabei sein und natürlich wegen der Lions-Überzeugung: 'We save – wir helfen'.“

Die Maßnahmen haben für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung besondere Bedeutung, da sie ein höheres Risiko für zusätzliche gesundheitliche Einschränkungen haben und in vielen Bereichen eine schlechtere Gesundheit aufweisen.

Das Gesundheitsprogramm hilft auch den Athletinnen und Athleten ihren gesundheitlichen Zustand selbstständig einschätzen und mitteilen zu können sowie gesundheitliche Risiken besser zu erkennen.

Damit soll das Gesundheitsbewusstsein von Menschen mit geistiger Behinderung gesteigert und der barrierefreie Zugang zu Gesundheitsversorgung verbessert werden.