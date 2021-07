Der Besuch im Eissalon, den wir an heißen Sommertagen so gern absolvieren, gilt vielfach als „Sünde“ in Sachen gesunde Ernährung. So mancher, der genüsslich sein Eis aus dem Stanitzel schleckt oder aus dem Becher löffelt, hat dabei ein schlechtes Gewissen. Nun haben zwei Wissenschaftler an der Universität Wien in einer Studie nachgewiesen: Speiseeis ist sogar sehr sinnvoll für unsere Gesundheit. Es macht glücklich und ist ein hervorragendes Mittel zum Abbauen von Stress.

60 Prozent der Österreicher im Alter von 15 bis 55 Jahren genießen in den Sommermonaten mindestens einmal die Woche Eis: zu Hause aus der Tiefkühltruhe, unterwegs auf der Straße oder im Eissalon. Viele sind sich durchaus bewusst: Das Eis ist sehr süß, enthält viel Zucker und liefert viele Kalorien. Dem gegenüber steht aber eine nicht zu unterschätzende positive Wirkung für unser vegetatives Nervensystem, das in unserer modernen Zeit sehr strapaziert wird. Die beiden österreichischen Hirnforscher und Psychologen Dr. Herbert Bauer und Dr. Peter Walla betonen:

Speiseeis lässt die Stimmung des Menschen steigen.

Eis schafft in erstaunlich kurzer Zeit eine weit bessere Laune als Schokolade oder Fruchtjoghurt.

Vor allem aber kann man mit Eisessen hervorragend Stress abbauen und gefährliche Stressfolgen vermeiden. Und man kann sich sozusagen im Vorfeld an einem anstrengenden Tag vorbeugend mit Eis stressfest machen.

Dazu kommen noch einige andere Vorteile von Speiseeis:

Da heute fast alle Eissorten mit hochwertiger Sahne hergestellt werden, nimmt man den Mineralstoff Calcium für die Knochen auf. Das ist vor allem für jene wichtig, die keine oder nur wenig Milch oder Milchprodukte konsumieren.