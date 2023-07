Weidlingbacher Ortsvorsteherin Traude Balaska im Krankenhaus

Mit einer Information, die Gerüchte nun bestätigt, ließ Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager bei der letzten Gemeinderatssitzung aufhorchen: Weidlingbachs Ortsvorsteherin Waltraud Balaska ist erkrankt und liegt im Spital. Genaueres über den Krankheitsfall ist nicht bekannt.

„Wir haben bei den Ortsvorstehern einen akuten Krankheitsfall. Leider ist Ortsvorsteherin Traude Balaska erkrankt. Sie kann derzeit die Amtsgeschäfte der Ortsvorsteherin nicht führen“, gibt Stefan Schmuckenschlager im Tagesordnungspunkt „Bericht des Bürgermeisters“ bekannt. Die Amtsgeschäfte werden vom Bürgermeisteramt, in Absprache mit den lokalen Mandataren übernommen. Balaska ist in ärztlicher Betreuung im Tullner Krankenhaus. Laut ihrer Kinder habe sich ihr Zustand verbessert. Die 78-Jährige ist seit 2013 Ortsvorsteherin in Weidlingbach und Scheiblingstein.

Bürgermeister Schmuckenschlager: „Wie sich Balaska erholt, darüber werden wir erst in den nächsten 14 Tagen nähere Details erfahren. Von dieser Stelle kann ich ihr nur im Namen des gesamten Gemeinderates das Beste wünschen und hoffe, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt.“