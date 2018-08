Große Ehre für Österreich: Erstmals in seiner Geschichte hält der renommierte „Court of Master Sommeliers“ seine Prüfung außerhalb des United Kingdom und der USA ab – und zwar in Klosterneuburg. Das Master Sommelier Diploma, das im August im Stift verliehen wird, gilt als höchste Auszeichnung für Sommeliers.

Mit dem Ziel, eine dem „Master of Wine“ vergleichbare, erstrangige Wein-Qualifikation für Gastronomen anzubieten, organisiert der in London ansässige „Court of Master Sommeliers“ bereits seit 1977 das Master Sommelier Diploma, das als höchste Weihe für Sommeliers weltweit gilt. Nur 249 Weinkenner haben die Ausbildung bisher erfolgreich abgeschlossen, darunter drei Österreicher: Joseph Linder, Alexander Koblinger und Stefan Neumann.

„Darauf können wir zu Recht stolz sein“

In Klosterneuburg soll die Zahl der Absolventen steigen: Am 19. und 20. August stellen sich 16 internationale Kandidaten dem dualen Prüfungsprozedere. Zunächst müssen in einer Blindverkostung sechs Weine aus aller Welt korrekt analysiert und beschrieben werden, danach folgt die mündliche Theorie-Prüfung mit Fragen zum gesamten Sommelier-Wissensrepertoire. Nur wer die höchsten Standards der Prüfung erfüllt, wird im Stift zum Master Sommelier gekürt.

Die Wahl des Prüfungsorts ist symbolisch: 1860 wurde im Stift Klosterneuburg jene Wein- und Obstbauschule gegründet, die heute als die älteste Weinbauschule der Welt gilt. „Dass nun erstmals auch die Prüfung zum Master Sommelier hier stattfindet, bestätigt die außerordentliche Wertschätzung Österreichs bei der Elite der internationalen Wine Educators. Darauf können wir zu Recht stolz sein“, freut sich Willi Klinger, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing ÖWM.