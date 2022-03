18 Prozent! E-Mobilität hat Vorfahrt in Klosterneuburg

Klosterneuburg ist die drittgrößte Stadt Niederösterreichs. In – zumindest – einem Punkt ist die Babenbergerstadt aber klar die Nummer eins des Landes: Über 18 Prozent der im Jahr 2021 zugelassenen Neuwagen in Klosterneuburg waren E-Pkw.

44.860 Pkw wurden im Vorjahr in Niederösterreich neu zugelassen. Während die Zahl der neuzugelassenen Benzin- und Diesel-Pkw um 9.226 auf 28.957 abgenommen hat, ist die Anzahl der zu 100 Prozent mit Strom fahrenden E-Pkw im Vorjahr von 2.944 auf 5.719 stark gestiegen. In Klosterneuburg ist der Anteil der E-Autos besonders hoch.

Firmenfahrzeuge und Zweitwagen

Die hohe Anzahl an reinen E-Pkw liegt zu einem sicher an der Bevölkerungsstruktur in Klosterneuburg und an der geografischen Nähe zu Wien. Darüber sind sich die Klosterneuburger Politiker einig.

„Wie wir bei den letzten Gemeinderatswahlen 2020 gesehen haben, ist der Anzahl der ökologisch orientierten Menschen mit mehr als 30 Prozent Wähleranteil für Grüne und grünnahe Gruppierungen in Klosterneuburg sehr groß. Dazu kommt noch, dass in Klosterneuburg der Anteil wohlhabender Personen sehr hoch ist, die sich doch noch immer teuren E-Fahrzeuge leisten können“, erklärt Sepp Wimmer, Vorsitzender der Grünen Klosterneuburg.

Sein Amtskollege von der SPÖ Karl Schmid ist sich auch sicher, dass gerade der hohe Anteil der Firmenfahrzeuge in Klosterneuburg zu diesem hohen Anteil beiträgt. Auf dieses Argument verweist auch Josef Pitschko (FPÖ). Die hohen Förderungen für E-Autos als Firmenfahrzeuge führen dazu, dass bis zu 75 Prozent der zugelassenen E-Autos Firmenfahrzeuge sind.

Aber nicht nur als Firmenfahrzeuge werden E-Autos immer beliebter, sondern vor allem auch als Zweitwagen. „Zusätzlich weiß man aus Ländern mit hoher E-Auto-Anzahl, dass diese häufig als Zweitauto angeschafft werden. Das scheint mir auch in Klosterneuburg der Fall zu sein“, bestätigt Clemens Ableidinger (NEOS).

„Auch ein E-Auto ist ein Auto, das im Schnitt 1,2 Personen transportiert und dementsprechend Energie verbraucht.“ johannes kehrer Verkehrsstadtrat (PUK)

Auch wenn der Anteil von E-Fahrzeugen in Klosterneuburg besonders hoch ist, wird er sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter steigern. Davon ist Johannes Kehrer (PUK) überzeugt.

„Der Umstieg auf E-Autos ist eine natürliche Entwicklung und wird in den nächsten Jahren sicher rasant zunehmen. Spezielle Anreize wie Förderungen oder Ausnahmeregelungen, beispielsweise in Kurzparkzonen, sehe ich daher skeptisch. Außerdem, so ehrlich muss man sein, auch ein E-Auto ist ein Auto, das im Schnitt 1,2 Personen transportiert und dementsprechend Energie verbraucht“, so Kehrer.

Nachteile: Hoher Kaufpreis und Batteriekapazität

Bei allen Vorteilen von E-Pkw gibt es auch noch viele Nachteile, die auch die Klosterneuburger Politiker noch von einem kompletten Umstieg auf ein E-Auto abschrecken

. „Ich lasse derzeit eine Garage mit Photovoltaikanlage errichten, um demnächst ein E-Auto mit 100 Prozent selbst erzeugter erneuerbarer Energie betreiben zu können und von gewerblichen Ladestationen (mit unbekannter Stromzusammensetzung) unabhängig zu sein. Für mich ist ein kleines E-Auto wegen der geringen Reichweite jedoch keine Option, da mein Zweitwohnsitz im Waldviertel etwa 125 km von Klosterneuburg entfernt ist“, beschreibt Pitschko einen Punkt, der für viele noch einen Kauf eines E-Pkw ausschließt.

Dieses Argument ist auch für Ableidinger ausschlaggebend, um noch nicht auf ein E-Auto umgestiegen zu sein. Fehlende Reichweite, zu wenig Stauraum oder ein zu hoher Preis haben ihn von dem Kauf eines E-Pkw abgehalten.

Für Wimmer ist ein anderes Argument derzeit noch ausschlaggebend: „Die E-Mobilität ist ein wichtiger Faktor beim Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren. Sie ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie erzeugt große Umweltprobleme bei der Batterieerzeugung bei der Verwendung seltener Erden – Lithium, Kobalt und so weiter. Außerdem besteht die Gefahr, dass es mit dem immensen Strombedarf wieder zu einer Renaissance der Atomkraft kommt.“

Die wohl umweltschonendste Art der Fortbewegung im Alltag hat wohl Kehrer. „Ich besitze kein Auto und fahre vorwiegend mit den Öffis und dem Rad, das für kurze Strecken mein absoluter Favorit ist.“ Trotzdem sieht Kehrer die Zukunft des Individualverkehrs in der E-Mobilität – so wie ein beachtlicher Teil der Klosterneuburger: „Sollte ich mir aber ein Auto abschaffen, wird es sicher ein E-Auto sein.“

