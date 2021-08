In der Zeit rund um die Olympischen Spiele ist das sportliche Interesse immer ein wenig größer als sonst. Ob das gesteigerte Interesse auch zu einem Zulauf zu den lokalen Sportvereinen führt, darüber sind sich die Klosterneuburger Funktionäre und Coaches nicht ganz einig. Einen durchaus positiven Trend sieht Robert Haas, seines Zeichens Trainer des Judoclubs Klosterneuburg: „Eine Medaille alleine macht noch keinen Hype, aber wenn die österreichischen Medaillengewinner auch Sympathieträger sind, wie das jetzt der Fall ist, dann spürt man schon manchmal einen Ruck durch die ganze Sportart gehen.“

Wichtig ist laut Haas allerdings auch, dass den Nachwuchshoffnungen ein gutes Umfeld geboten wird, in dem sie ihre Träume auch tatsächlich verwirklichen können: „Ohne motivierte Trainer und eine gute Infrastruktur, bringt das nur einen kurzzeitigen Effekt.“

An den letzten Hype im Judosport kann sich der JCK-Trainer ebenfalls noch gut erinnern: „Auch wenn man heute nicht mehr gerne über ihn spricht, war Peter Seisenbacher sicher der letzte, der einen Hype ausgelöst hat. Damals sind die Mitgliederzahlen in allen Bereichen spürbar durch die Decke gegangen.“ Haas hofft auf Rückenwind für den Judosport, der von den Corona-Vorschriften hart getroffen wurden: „Die Vereine und Verbände wollen jetzt sicherlich Vollgas geben, um die Verluste aus den Lockdowns wieder aufzuholen. Da geben diese Medaillen sicherlich einigen Rückenwind, den wir gut gebrauchen können.“

Man sollte auch nicht unterschätzen, was solche Erfolge, wie jene der österreichischen Judokas in Tokio, mit den bereits ambitionierten Nachwuchssportlern machen, erklärt der Trainer: „Die sehen, dass etwas möglich ist. Das sind reale Vorbilder.“

Anika Schicho, Klosterneuburgs Aushängeschild im Judosport, stimmt dieser Aussage kräftig zu. Ihr größtes Ziel ist aktuell eine Teilnahme bei den nächsten Spielen. Richtig in den Sinn kam ihr dieser Plan aber erst, als sie 2016 bei den letzten Olympischen Spielen zuschaute: „Davor habe ich schon gesagt, dass die Spiele einmal mein Ziel sein werden, aber das war eher nur im Spaß.“ Jetzt habe sie aber gesehen, was möglich ist, und ihr Ziel, einmal bei Olympia am Start zu stehen, wurde wesentlich realistischer.

Die jüngsten Medaillen haben auch ihre Ambitionen erneut beflügelt: „Ich habe mir vor den Spielen schon gedacht, dass etwas möglich ist, weil wir stark aufgestellt sind, aber zwei Medaillen hätte ich trotzdem nicht erwartet. Für mich ist das natürlich extrem cool und ein großer Schub für die Motivation.“ Schicho kennt die Akteure und trainiert in ähnlichen Rahmenbedingungen: „Wenn du dann siehst, was so möglich ist, dann pusht dich das natürlich enorm, weil du siehst, dass dein Traum nicht unrealistisch ist.“

Sallomon: Gelegenheit für Randsportarten

BK-Obmann Werner Sallomon sieht die Randsportarten als die großen Gewinner der Olympischen Spiele.

„Für schon sehr bekannte Sportarten kommt es vermutlich eher auf den Erfolg bei den Spielen an. Ich glaube aber, dass die Randsportarten den größten Effekt spüren.“ Das vielseitige Programm mache die Spiele so interessant, und da sehe man viele Sportarten, die bei uns sonst nicht im Fernsehen gezeigt werden, weil zwischen Fußball und Skifahren nicht viel Platz zu sein scheint. Sallomon: „Das ist sicherlich eine große Gelegenheit, sich als Randsportart einer größeren Menge zu präsentieren und den Sportlern ein Ziel zu bieten.“

Auch für die Fußballer des FC Klosterneuburg bringen die Olympischen Spiele keinen großen Zulauf, was auch daran liegt, dass das Fußball-Turnier der Spiele in der Welt des runden Leders keinen großen Stellenwert hat. „Olympia ist im Fußball keine große Geschichte und nicht stark besetzt. Da sind Weltmeisterschaften und Europameisterschaften ein wesentlich stärkerer Faktor,“ so FCK-Obmann Stephan Faulhammer.

Eine Sportart, die hierzulande selten das Rampenlicht genießt, in Tokio aber ganz groß auf dem Programm steht, ist Baseball. Die Sportart zählt in Japan zu den populärsten Sportarten und wird an fast jeder Schule gespielt. Das Interesse an Baseball-Turnieren ist in Japan dementsprechend groß. In Österreich muss man aber schon genau suchen, um eine Übertragung zu finden.

„Hierzulande liegt Baseball auch bei den Übertragungen stark im Hintergrund gegenüber anderen Sportarten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spiele für uns einen großen Faktor in der Rekrutierung neuer Mitglieder darstellen,“ erklärt Markus Briza, Kassier der Danube Titans. Das liegt laut Briza auch daran, dass Baseball ein undankbarer Sport für Fernsehübertragungen ist. „Ganz anders wäre das natürlich gewesen, wenn sich das österreichische Team für Tokio qualifiziert hätte, aber dafür hat es relativ knapp nicht gereicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann viele ein Interesse für Baseball entwickelt hätten.“

Bei der Leichtathletik sieht das laut ULC-Obmann Roland Weissenbök etwas anders aus: „Ich denke, dass Übertragungen, wie der toll aufbereitete 100-Meter-Lauf, viele Kinder und Jugendliche für den Laufsport und die Leichtathletik begeistern können. Das befeuert auch immer wieder unsere Bestrebungen im Verein und als Sportler.“ Ähnlich wie Robert Haas ist Weissenbök aber ebenfalls davon überzeugt, dass ein Hype nur entstehen kann, wenn das Umfeld und die Infrastruktur mithalten können.