Klosterneuburg auch beim Tanken teuer

Noch nie wurde beim Sprit die 2-Euro-Grenze überschritten, noch nie waren die Unterschiede zwischen Höchst- und Tiefstpreis so groß und noch nie war Super deutlich günstiger als Diesel. Und all das nur in einem Jahr. Aber am Ende des Jahres 2022 dürfte sich der Benzinpreismarkt langsam wieder normalisieren.

Teurer Treibstoff Diesel

„Die aktuellen Spritpreise liegen deutlich unter dem Jahresschnitt, Eurosuper hat wieder das Preisniveau vom Jahresanfang erreicht“, so ein Sprecher des Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Rund 1,40 Euro kostet derzeit ein Liter Eurosuper in Österreich – und damit ist der Preis wieder dort, wo er am Beginn des Jahres mit 1,395 Euro lag. „Dazwischen lag wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine das turbulenteste Spritpreisjahr seit der ersten Ölkrise im Jahr 1973. Noch nie war die Differenz zwischen Höchst- und Tiefstpreis mit rund 70 Cent so groß wie heuer“, fasst VCÖ-Experte Michael Schwendinger zusammen.

Dass Diesel wesentlich teurer ist als Eurosuper , ist auch Novum, an das man sich erst gewöhnen musste. Doch ganz stimmt das nicht, denn zuletzt war der Jahresdurchschnittspreis von Diesel im Jahr 2008 höher als von Eurosuper, aber nur um zwei Cent pro Liter. Den Höchstpreis erreichte Diesel Mitte Juli mit 2,09 Euro, im Jahresschnitt kostete ein Liter Diesel 1,82 Euro. Der aktuelle Preis liegt mit rund 1,60 Euro um mehr als 20 Cent darunter. Am billigsten war Diesel zu Jahresanfang mit 1,38 Euro pro Liter.

„Ich verstehe nicht, warum in Klosterneuburg alles teurer sein muss, als anderswo“, so kopfschüttelnd ein Autofahrer in dieser Stadt, der gerade dabei ist, sein Fahrzeug an der Tankstelle mit Treibstoff zu versorgen. Er hat sich aber auch nicht unbedingt die billigste Tankstelle in der Stadt ausgesucht. Denn bei der Avanti-Tankstelle in der Wienerstraße zahlt man für den Liter Diesel 1,759 und an der Hofer-Tankstelle in Tulln 1,574 Euro. Das entspricht einer Differenz von fast 20 Cent pro Liter.

Bei einer Volltankung (60 Liter) erspart man sich in Tulln damit immerhin an die 12 Euro. Aber auch bei ein und derselben Treibstoffmarke ist Tulln billiger als Klosterneuburg, obwohl die beiden Städte nur 20 Kilometer auseinander liegen. So zahlt man bei Turmöl Klosterneuburg 0,2 Cent mehr als in Tulln. Warum das so ist, ist auch für die Tankstellenpächter nicht erklärbar. Die Mineralölfirmen schreiben den Preis vor.

Abzocke dort, wo was zu holen ist

