In drei Stunden können mindestens 200 Impfungen verabreicht werden: Der Impfbus macht am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr Halt in Klosterneuburg. Eine Anmeldung für die erste, zweite, dritte oder vierte Impfung ist nicht notwendig. Mitzubringen: Lichtbildausweis und e-Card.

