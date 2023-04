Strombad Kritzendorf: Vor 120 Jahren war Baubeginn

Heuer feiert Kritzendorf 120 Jahre Baubeginn des Strombades. Diese lange Zeit hat natürlich ihre Spuren hinterlassen, die laufend von der Stadtgemeinde zum Beispiel an der Brücke ausgebessert werden.

1903 haben die Arbeiten für das Strombad begonnen, das damals eines der ersten Freiluftbäder Österreichs war. Damals wurde ein Badeschiff in die Donau gehängt. Heute ist es – anders, als der Name vermuten lässt – keine Badeanstalt mehr. „Trotzdem ist die Stadt natürlich stolz auf dieses kulturelle Erbe und tut alles, um es zu erhalten“, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Bewegte Geschichte

Momentan kann man diese Anstrengungen bei der Brücke sehen. Auch wenn sich so mancher Besucher bereits gefragt hat, was es mit den Spanholzplatten auf sich hat. „Das gehört zu den üblichen Ausbesserungen und Reparaturarbeiten, die laufend an unserer schönen, historischen Strombad-Brücke zu machen sind“, bestätigt das Rathaus die Vermutungen so mancher.

Die Brücke ist neben dem Rondeau und dem Pavillon seit Jahrzehnten eines der markanten Gebäudes des Naherholungsgebietes, dessen Geschichte vor über 120 Jahren begann.

Nach dem Beschluss 1902, ein Bad zu errichten, begann man 1903 mit den Bauarbeiten und schuf in kürzester Bauzeit die neue Badeoase an der Donau. Das ursprüngliche Bad bestand aus dem in der Donau vertäuten Badeschiff (daher der Name „Strombad“), einem Vorplatz (noch heute Hauptplatz genannt) sowie mehreren Hüttenzeilen. Damals gehörte das Bad zu einem der ersten Freiluftbäder Österreichs.

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten nutzten das Bad als Ort der Erholung und für ihr geistiges Schaffen. 1927 wurde der Architekt Heinz Rollig mit der Gestaltung von Rondeau, der „Brücke“, den umgebenden Objekten und dem Platz davor (Wetterhäuschen, Musikpavillon) beauftragt.

Tausende Besucher strömten in den 30er Jahren in das Strombad Kritzendorf, das auch die „Riviera an der Donau“ genannt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg erfuhr das Strombad Kritzendorf eine Durchmischung der Gesellschaftsschichten und gab der Stadtgemeinde Klosterneuburg einen neuen Impuls. Das gesellschaftliche Treiben zwischen Literatur und Musik nahm immer mehr zu.

Viele Häuschen entstanden durch die bekannten Architekten Adolf Loos, Felix Augenfeld oder Heinz Rollig und verwandelten das Strombad in ein kleines architektonisch vielfältiges „Dörfchen“.

Für den Pavillon wird nach einem Alternativ-Platz gesucht. Foto: NÖN, Heindl

