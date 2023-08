Endspurt bei Sanierung der Orgel in Höflein

Es ist wahrlich ein Großprojekt, das die kleine Höfleiner Pfarre stemmen muss. Die Renovierung der Chorempore und der Orgel ist mit hohen Kosten verbunden. Immer wieder stellte die Pfarrgemeinde verschiedenste Aktionen auf die Füße. Konzertabende oder etwa ein Orgelwein sollten bei der Finanzierung helfen. Nun bittet die Pfarre die Höfleinerinnen und Höfleiner und alle Unterstützer des Projekts um Unterstützung.

Bereits seit fünf Jahren beschäftigt das Projekt der Lösung der statischen Probleme der Chorempore und damit zusammenhängend auch des Abbaus, der Renovierung und des Wiederaufbaus der Höfleiner Orgel die Pfarre. Ein Projekt, das eine große Herausforderung darstellt. In finanzieller Hinsicht, aber auch als Wagnis an sich. Gilt es doch, ein für eine kleine Pfarre sehr großes Vorhaben, das für die nächsten Jahrhunderte angedacht werden muss, zu meistern.

Die Geschichte dahinter: Aufgrund von statischen Schäden der Holzkonstruktion des fast 200 Jahre alten Höfleiner Orgelchores musste dieser gänzlich erneuert und dafür die Orgel abgebaut werden, da sie zu einem großen Teil auf der zu erneuernden alten Holzkonstruktion stand. So kristallisierte sich immer deutlicher heraus, dass es nicht sinnvoll erschien, die Orgel in ihrem damaligem Ist-Zustand nach der Sanierung des Chores einfach wieder aufzubauen.

Denn der Ab- und Wiederaufbau kostet natürlich, die Qualität des Zustandes war aber ein denkbar schlechter. In anderen Worten: Ein altes desolates Haus kann man, wenn das Fundament, auf dem es steht, brüchig ist, entweder abreißen oder gesamt sanieren. Das Haus jedoch abzubauen und nach Sanierung des Fundamentes wieder im alten Zustand desolat aufzubauen kommt wohl nicht in Frage.

Die Planung für das Großprojekt

Bei zahlreichen Begehungen wurde mit diversen Fachleuten das bestmögliche Konzept zur Lösung für den Höfleiner Orgelchor und die Höfleiner Orgel gefunden. Vor allem auch das Projekt Orgelrenovierung sollte dabei auf allen Ebenen und auch historisch gut recherchiert wirklich gelingen. Da sich deutlich zeigte, dass die originalen Metallpfeifen des Klosterneuburger Orgelbauers Franz Reusch aus dem Jahr 1882 in einem derart guten Zustand waren und auch die Windlade noch gut erhalten war, wurde beschlossen, diese Teile zu restaurieren und mit einem historisierenden Teilneubau ein stimmiges und zur Höfleiner Pfarrkirche passendes Instrument zu schaffen. Die Umsetzung begann im Sommer 2022. Die Höfleiner Orgel wurde von der Orgelbaufirma Alois Linder aus Bayern, die von den in Frage kommenden Orgelbaufirmen als die für das Projekt passendste ausgewählt wurde, abgebaut. Bald darauf folgte auch der Abbau der gesamten Chorbrüstung.

St. Margareta: die Restauratorinnen am Werk. Foto: privat

Mit November 2022 startete der Wiederaufbau: Nach den Aufbauten der Stahlunterkonstruktion wurde die gesamte Elektrik am Chor überarbeitet und musste teilweise in den Boden verlegt werden, um die turmtragenden Säulen nicht anstemmen zu müssen. Nun folgte die Montage der Untersicht der Chorbrüstung, wobei die alten fast 200-jährigen Holzfüllungspaneele wieder montiert wurden und der Rest nach der alten Vorlage passend ergänzt wurde. Auf der Oberseite der Stahlträger wurde ein Naturholzboden verlegt, sodass die Höfleiner Kirchenmusik nun endlich wieder „Boden unter den Füßen“ hat. Auch der neue Spieltisch ist mittlerweile aufgestellt und die Mechanik der Orgel teilweise schon wieder eingebaut. Als nächster Schritt folgen nun Tischlerarbeiten, Kirchenmaler und Restaurierungsarbeiten beziehungsweise Ergänzungen der Marmorierung des Chores sowie der Orgel. Dann kann die Orgel fertiggestellt, gestimmt und intoniert werden. Soweit der aktuelle Stand. Bis Herbst 2023 sollte also, wenn alles gut geht, das gesamte Projekt (bautechnisch und orgelbaulich) abgeschlossen sein.

Restauratorin Isabella Gmeindl, Dekorationsmalerin Martina Schatz, der Höfleiner Organist Christian Alfons und das Team der Orgelbaufirma Linder. Foto: privat

Gesamtkosten von rund 311.000 Euro

Geplanter Orgelweihtermin ist der 23. September und die Höfleinerinnen und Höfleiner sind schon jetzt herzlich dazu eingeladen. Finanziell gilt es aber weiterhin, das Gesamtprojekt zu stemmen, denn abbezahlt ist es leider noch nicht. Das Gesamtprojekt, also die statische Sanierung (etwa 105.000 Euro) sowie der Orgelabbau, die Restaurierung und der Wiederaufbau des Instrumentes (etwa 206.000 Euro) ergeben eine Gesamtsumme von rund 311.000 Euro.

Abzüglich der Förderungen durch das Bundesdenkmalamt und das Land Niederösterreich beziehungsweise die Drittelunterstützung in baulichen Angelegenheiten durch Stift und Diözese, für die die Pfarre sehr dankbar ist, bleiben für die kleine Pfarre Höflein aber immer noch rund 230.000 Euro, die es zu stemmen gilt. In der Zwischenzeit waren die Mitglieder der Pfarre aber natürlich nicht untätig und haben durch pfarrliche Aktivitäten wie Konzerte, Flohmärkte, Spendenaktionen, diverse Veranstaltungen und ähnliches bereits rund 110.000 Euro für dieses Projekt aufgetrieben.

Orgelabstützung: die unterstüzte Chorempore und Orgel vor ihrer Sanierung. Foto: privat

„Dennoch stehen wir nach wie vor vor der großen Herausforderung, die restliche für uns sehr hohe Summe aufzutreiben. Bitte helfen Sie uns!“, hofft die Pfarrgemeinde auf weitere Unterstützung. Es gilt, die Pfarrkirche Höflein in ihrer Schönheit und die Tradition der Kirchenmusik in Höflein, die hier seit 1751 praktiziert wird, zu bewahren. Jeden Sonntag und zu allen Feiertagen werden hier die Gottesdienste gefeiert. Die Höfleiner Kirche ist ein Ort, an dem seit Jahrhunderten wichtige Stationen im Leben der Menschen begangen werden: Taufe, Erstkommunion, Hochzeit, Begräbnis. Freud und Leid, Tod und Auferstehung wird hier seit langer Zeit begangen. Und was wäre ein Fest ohne Musik? „Die Pfarrkirche in Höflein ist auch Ihre Kirche. Sie dürfen sich in ihr jederzeit willkommen fühlen! Wir stellen uns dieser großen Herausforderung mit Freude. Helfen Sie uns aber bitte dabei, dieses Projekt in unserer, in Ihrer Höfleiner Kirche zu verwirklichen“, wendet sich die Pfarre an die Höfleinerinnen und Höfleiner.