Fest im Pfarrgarten von Höflein

Kühle Getränke und allerlei vom Grill - das steht wieder beim Pfarrkirtag von Höflein am Programm. Am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Juli wird wieder im Pfarrgarten gefeiert. Am Samstag findet um 15 Uhr ein Wortgottesdienst statt. Im Anschluss beginnt der Heurigenbetrieb im Pfarrgarten. Am Sonntag wird um 10.15 Uhr das Patrozinium mit einem Festgottesdienst gefeiert. Um 11.15 Uhr startet dann das Pfarrfest mit Bier, Wein, Antialkoholischem, Gegrilltem, Veganem und vielem mehr. An beiden Tagen gibt es Livemusik.