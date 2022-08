Sommertheater Klosterneuburg: Mördertanten suchen Opfer über Tinder

Werbung

Auch das Sommertheater Klosterneuburg in St. Martin geht ins Finale: Nur noch am 18., 19. und 20. August ist Joseph Kesselrings schwarzhumoriger und 1941 erfolgreich verfilmter Komödienklassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ in einer witzig aktualisierten Fassung von Regisseurin Johanna Rieger zu sehen, die mit Hingabe auch eine der beiden Mördertanten spielt.

Auch das Polizeiduo Klein & Bobby (Julia Prock-Schauer und Rafael Hilpert) ist gegen Michel (Robert Elsinger) machtlos. Fotos: Ulrich Öhlinger Foto: Ulrich Öhlinger

In unaufdringlichen Nebensätzen spielt Putins Russland ebenso herein wie das Problem der steigenden Energiekosten. Der Buchautor und Theaterkritiker Mortimer (stets in Aufregung: Hasiret M. Yavuz) schreibt für die NÖN (vielen Dank!), und sein geisteskranker Bruder Teddy heißt nun Michel und hält sich nicht für Präsident Roosevelt, sondern für den Wiener Bürgermeister.

Robert Elsinger macht das hervorragend und ist entsprechend mit roten Hosenträgern und roter Krawatte ausgestattet. Er muss auch nicht den Panama-Kanal ausbuddeln, sondern den Lobau-Tunnel, wo dann die über Tinder organisierten Opfer der mörderischen Schwestern abgelegt werden: Herrliche Einfälle!

„Hier gibt es kaum einen, der nicht ein neues Gesicht brauchen könnte.“ ARNOLD WILFING in der Rolle als Jonathan

Ausgezeichnet spielt das gesamte Ensemble: von Elisabeth Leeb als gutmütiger Tante Ani über Julia Prock-Schauer als entzückende Pastorentochter Elena, Rudolf Pfister als angemessen betulicher Pfarrer, Rafael Hilpert als skrupelloser Dr. Einstein und last not least Arnold Wilfing als „bad boy“ Jonathan, tatsächlich furchterregend als Frankenstein-Double geschminkt, dem Beifall nach mit vielen Fans im begeisterten Publikum.

Wie ein Besuch am vergangenen Freitag zeigte, ist das Interesse an der Produktion ungebrochen hoch. Bewirtet wird übrigens nicht mit Holunderwein aus dem Hause Brunner, sondern mit astreinen Weinen und Säften aus der Region und hausgemachten Brötchen und Kuchen.

Wer noch eine der drei letzten Vorstellungen besuchen will, sollte sich rasch um Restkarten kümmern, zum Beispiel über die Homepage www.theaterklosterneuburg.at .

Klar ist auch schon, was im zehnten Jahr auf dem Spielplan des Sommertheaters stehen wird: wie schon 2013 wird es „Bunbury“ von Oscar Wilde sein, natürlich wieder in einer speziellen Klosterneuburger Fassung von Johanna Rieger. Auch die Termine stehen schon fest: Premiere ist am 27. Juli 2023, gespielt wird bis 19. August.

Rieger ist außerdem am 30. September im Kellertheater Wilheringerhof als Kabarettistin mit ihrem Programm „Sexy hat kein Ablaufdatum“ zu erleben (Tickets: 02243/444-351) und im Dezember mit „Fröhliche Bescherung“ auf Tour.

