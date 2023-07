Vollbild

FB

Selina an der Gartenbar am 40. Pfarrkirtag in Kierling. Florian und Leopold Familie Spryniuk Zum Kirtag im Dirndl: Rosamarie Karasek, Alexandra Handler (v.l.). Romantische Kirtags-Besucher: Leonore und Peter Havel. Maria und Patritzia Klara, Andrea und Mona Maria Guggings Ortsvorsteherin Gabi Pöll, Christine Zippel, Kierlings Ortsvorsteher Markus Fuchs, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Kierlings VP-Chefin Verena Pöschl, Gemeinderätin Anette Haas, Katrin Hackl, Kerstin Fuchs

1 /41