Wegwerfen? Neu kaufen? Auf die Seite stellen? Warten, bis von selbst eine Lösung kommt? Wo kann ich mich hinwenden? Wo gibt es Tipps? Es sind oft diese kleinen Probleme des Alltags, die das Leben mühsam machen. Das alles muss nicht sein, wenn Computer, Staubsauger, Mixer und Co. nicht mehr das machen, was sie sollten. Die Pfarre St. Vitus haucht mit dem „Reparatur-Idee.Café“ alten oder kaputten Geräten, Möbeln oder Textilien neues Leben ein: In gemütlicher Runde treffen sich Hobby-Handwerker und alle, die es noch werden wollen, um Ideen und Tipps auszutauschen.

Was kann ich bei praktischen Alltagsproblemen tun? Wo soll ich mich hinwenden? Wie kann ich etwas selber reparieren oder wo ist es wirklich vernünftiger, etwas Neues zu kaufen? Antworten gibt es jeden letzten Freitag im Monat im Vitussaal. Bei Kaffee, Tee und Kuchen versammeln sich die Spezialisten: nämlich Personen mit handwerklicher Kompetenz, praktischer Erfahrung und Hausverstand. Was sie nicht können: Sie reparieren nicht vor Ort.

„Wir möchten damit zum nachhaltigen Umgang mit unserer Schöpfung beitragen, einen sozialen Treffpunkt mit Erfahrungsaustausch anbieten und schauen, was sich daraus noch entwickelt“, erklärt Christian Jochum, gemeinsam mit Heinz Goldemund und Ursula Niederfrieniger Initiator des Projekts. Das Motto lehnt an den Häschenwitz an – frei nach „Hattu ein Problem? Muttu lösen!“

Erster Treffpunkt für das „Reparatur. Idee.Café“ ist Freitag, 31. Jänner, von 17 bis 19 Uhr im Vitussaal. Vizebürgermeister Roland Honeder wird die Premieren-Veranstaltung eröffnen. Die weiteren Termine des „Cafés“: Freitag, 28. Februar, Freitag, 27. März, Freitag, 24. April, jeweils von 17 bis 19 Uhr.