Ein Altar bei der Feuerwehr Kritzendorf

Am Sonntag, den 25. Juni, verlegt die Pfarrgemeinde den Sonntagsgottesdienst von der Kirche in den Garten der Feuerwehr. Der Vitus-Chor wird die Feldmesse mit flotten Liedern begleiten. Im Anschluss daran sind alle Messbesucherinnen und –besucher zum Feuerwehrheurigen eingeladen. Es ist das letzte Mal, dass die Feldmesse im Garten der Feuerwehr stattfinden kann, weil ja bekanntermaßen ein neues Feuer-wehrgebäude errichtet wird und danach der Garten nicht mehr in der bekannten Form verfügbar ist.