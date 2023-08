Heiliger Florian für die Obfrau der „Strombadler“

Am Ende der traditionellen Strombadmesse, die die Kritzendorfer Pfarre jeden Sommer im Schatten der Bäume am Donaustrand organisiert, überreichte Stiftspfarrer und Dechant Reinhard Schandl einen Heiligen Florian an die Obfrau des Vereins Donausiedlung Kritzendorf, Claudia Vaca. „Sie haben beim schrecklichen Brand des Vereinsgebäudes in der Nacht vom 1. auf den 2. November 2022 die Figur des Heiligen Florians gerettet, die dort wegen des Neubaus des Feuerwehrhauses zwischengelagert worden war. Als Dank bekommen Sie einen Heiligen Florian, der Sie und die Bewohnerinnen und Bewohner der Strombadsiedlung Kritzendorf vor Naturkatastrophen und Unglück bewahren möge!“, so die Dankesworte von Pfarrer Schandl.

Nach der gut besuchten Messe lud der Verein Donausiedlung Kritzendorf zu einem ausgiebigen Pfarrcafé ein.