Bunte Ostereier und Palmen

Die Osterwoche wird in der Pfarre Kritzendorf gleich mit Basteln, Prozession und dem üblichen „Reparatur.Idee.Café“ am letzten Freitag im Monat eingeläutet.

Am Samstagnachmittag, den 1. April, von 15 bis 17 Uhr, können Kinder mit ihren Eltern ausgeblasene Eier bemalen. „Schön bemalte Eier kann man zu Ostern auf den Osterstrauch hängen oder sie für Palmsonntag für den Palmbuschen verwenden“, empfiehlt Chiara Niederfrieniger, die sich gemeinsam mit Bekannten um die Organisation dieser Kinderaktion kümmert. Das Bemalen der Ostereier findet im Vituskeller statt, denn dann können die Kinder auch gleich von dort aus in den Pfarrgarten und sich austoben.

Prozession durch Kritzendorf

Am 2. April, Palmsonntag, sind die Kritzendorferinnen und Kritzendorfer eingeladen, sich um 9.30 Uhr beim Ocki-Parkplatz für die traditionelle Prozession zu treffen. Nach einer Einleitung durch den Priester ziehen die Gläubigen mit ihren Palmbuschen zur Kirche. „Mit den Palmbuschen und dem Gang zur Kirche wird der Einzug Jesu in Jerusalem, wie er in der Bibel berichtet wird, nachgestellt“, so Robert Mucha, der Diakon von St. Vitus. Es werden auch fertige Palmbuschen verkauft, deren Erlös dem ehemaligen Kaplan von Kritzendorf, Dr. John Dormah in Ghana, zugutekommt.

Wie immer am letzten Freitag im Monat findet das nächste „Reparatur.Idee.Café“ statt, bei dem – Nomen est omen – entweder an Ort und Stelle repariert wird oder zumindest eine Idee gefunden wird, was mit einem kaputten Gerät gemacht werden kann: Dieses Mal am Freitag, 31. März, von 17 bis 19 Uhr. Und Kaffee gibt’s natürlich auch, sonst würde es nicht so heißen.

