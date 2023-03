Kulinarik für den guten Zweck

Am 26. März ist Suppensonntag im Kritzendorfer Pfarrhaus. Man kann von 11 bis 13 Uhr eine Suppe vor Ort genießen oder „to go“ in einem Schraubverschlussglas mitnehmen. Freiwillige kochen verschiedene Suppen, die auch mit der aktuellen Jahreszeit zu tun haben, wie zum Beispiel eine Bärlauchcremesuppe. Der Erlös dieses kulinarischen Angebots ist für den Sozialmarkt in Klosterneuburg.

Das Motto der diesjährigen Fastenzeit ist „Brot des Lebens“. Aus diesem Grund gibt es auch eine Installation der Kritzendorfer Künstlerin Martini Rieser-de Veen in der Kirche mit einem Spiegel in der Mitte, der der Betrachterin beziehungsweise dem Betrachter auch bereits eine Antwort gibt. Dass wir uns selber im runden Spiegel erkennen, vermittelt uns die Botschaft, dass wir selber das Brot des Lebens sein sollen.

Als äußeres Zeichen, dass wir für andere „Brot“ sein sollen, sammelt die Kritzendorfer Pfarre bereits während der gesamten Fastenzeit Lebensmittel und spendet sowohl die Erlöse aus der Sonntagskollekte als auch aus den Pfarrcafés im Anschluss an die Messe für den Sozialmarkt in Klosterneuburg.

