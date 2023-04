Stimmungsvolle Ostern in der Pfarre Kritzendorf

Liebevoll und besonders gestaltet sind die heurigen Kartage und die Feier der Osternacht in St. Vitus. Der Vitus-Chor umrahmt die Feier vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag mit speziell ausgesuchten Liedern. Scheinwerfer tauchen den Kirchenraum in das dazupassende violette Licht und erzeugen eine ganz spezielle Stimmung.

Messe im stimmungsvollen Licht: Am Karfreitag symbolisiert rot die Liebe, aber auch Blut und Tod. Foto: privat

Die Lichtfarbe des Karfreitags ist Rot: Die Farbe der Liebe, aber auch von Blut und Tod. Zu dieser Lichtstimmung passt auch die Passion, die Leidensgeschichte Jesu Christi, die von einer Singgruppe mit Solisten und Chor mehrstimmig erzählt wird.

Der Gottesdienst der Osternacht beginnt am Vitusplatz beim Osterfeuer und verlagert sich dann in die Kirche. Schwungvolle rhythmische Lieder mit Gitarrenbegleitung passen zum freudigen Anlass der Feier der Auferstehung. Dazu gehören auch das helle Licht, das wäh-rend der Messe, die im Dunkeln beginnt, aufgedreht wird, sowie das besondere Bild der Krit-zendorfer Künstlerin Martini Rieser-De Ven. Am Ende des Gottesdienstes werden die traditi-onellen Osterkörbe mit den Speisen gesegnet. Danach sind alle zu einem Osterschmaus eingeladen, bei dem die mitgebrachten Speisen geteilt werden.

Termine

Die Gottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht beginnen jeweils um 19 Uhr. Am Karfreitag gibt es um 15 Uhr auch noch einen Kinderkreuzweg in der Kirche.

Während der Fastenzeit wurde mit dem Motto „Brot des Lebens“ über den Stellenwert von Lebensmitteln in unserer Gesellschaft diskutiert. Als praktische Aktion wurden Lebensmittel für den Sozialmarkt in Klosterneuburg gesammelt sowie die Erträge der Sonntagskollekten für den Ankauf von Lebensmitteln für den Sozialmarkt in Klosterneuburg gewidmet. Bei der Osternachtsfeier wird ein letztes Mal um großzügige Spenden für dieses Projekt ersucht.

