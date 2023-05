Das mittelalterliche Klosterneuburg erwacht zum Leben

Am 6. und 7. Mai anno 2023 sind Jedermann, Burgfrauen, Durchlauchten, Erhabenheiten und sonstiges Volk geladen, um am großen Mittelaltertrubel in Klosterneuburg teilzuhaben. Wenn Stift und Stadt zum dritten Mal ihr Mittelalterfest feiern, warten Aufführungen, Verkaufsstände, Darbietungen, Kinderprogramm, Musik, Labung und noch mehr auf die Besucher. Ob Zaungäste, Jungspunde oder Familien, ob stilgerecht gewandet oder der neueren Mode zugetan, alle sind willkommen, wenn das Stift Klosterneuburg sich zur prunkvollen Festkulisse aufschwingt.

Mannigfaltige Höhepunkte

Das Schauspiel „Das Glöckchen“ ist eine unterhaltsame Geschichte mit Fecht- und Kampfszenen der Schaukampfgruppe Dreynschlag, für Gaukelei sorgen Halibux, Solaris verzaubert. Für die passende Klangkulisse sorgen Rhiannon, Amarok Avari, Die Feigen Knechte und Musica Salamanda. Den Samstagabend erhellen Daidalos mit ihren Feuerskünsten.

Darüber hinaus sorgen Marionettentheater, Fechtworkshops, Führungen durch die Obere Stadt, Kräuter- und Familienführungen auf mittelalterlichen Spuren für Kurzweil. Das Marktgeschehen lässt mit buntgefächerten Ständen keine Wünsche offen. Lagergruppen schlagen ihre Zelte auf und geben Einblicke in historisches Handwerk.

Kinderprogramm

Die kleinsten Ritter und Burgfräuleins können ihr Geschick mit Lanzenstechen, Fechten, Bogenschießen, Steckenpferde gestalten, Armbrustschießen oder gar einem Kampf gegen Drachen unter Beweis stellen. Hat man sämtliche Herausforderungen gemeistert, erhält man den Ritterschlag. Kreative Köpfe sind im kunsTRAUMstift und in der Porträtwerkstätte bestens aufgehoben.

Die Gastronomie sorgt mit gegrilltem Fleisch, schmackhaften Eintöpfen, im Kessel gebrannten Mandeln, flaumigen Baumkuchen, Keltenbier, Met und anderen Säften für das leibliche Wohl.

