Stadtarchiv neu „Das Gedächtnis Klosterneuburgs in die Zukunft absichern“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, Landesrat Ludwig Schleritzko, Leiter des Klosterneuburger Archivs Wolfgang Bäck, Leiter des NÖ Landesarchivs Roman Zehetmayer (v.l.) Foto: NÖ Landesarchiv

D as Stadtarchiv Klosterneuburg zieht um. Die neuen Räumlichkeiten in der alten Bezirkshauptmannschaft nehmen Form an. Stadt und investieren 100.000 Euro in die Zukunft der Geschichte.

Das Stadtarchiv Klosterneuburg übersiedelt dieses Jahr in das Bürogebäude der alten Bezirkshauptmannschaft und verfügt über einen großen Bestand an historischen Unterlagen, der für die lokale Forschung, aber auch für überregionale historische Untersuchungen hohe Relevanz besitzt. Besonders hervorzuheben ist die über 500 Stück umfassende Urkundensammlung des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. „Die Bedeutung Klosterneuburgs und unserer Geschichte sind im Stadtarchiv sorgsam dokumentiert. Die Investition von rund 100.000 Euro in den letzten beiden Jahren sichern, dank der Förderoffensive des Niederösterreichischen Landesarchivs, das Gedächtnis der Stadt weit in die Zukunft ab“, erklärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Neben dem Ankauf eines Großflächenscanners werden bestehende Rollregalanlage erweitert, Planschränke sowie entsprechende Überbauten angeschafft, um eine archivgerechte Aufbewahrung gewährleisten zu können. „Ein respektvoller Umgang mit unserer Vergangenheit und eine fachgerechte Aufbewahrung unseres Kulturgutes sollte selbstverständlich für uns sein. Kommende Generationen werden von unserem verantwortungsvollen Handeln profitieren.“ so Landesrat Ludwig Schleritzko zur Förderoffensive für Gemeindearchive. „Mit dieser Förderoffensive helfen wir unseren Gemeinden bei notwendigen Investitionen in ihre Archive.“ ergänzt Ludwig Schleritzko, der zuständige Landesrat für Archive und Bibliotheken.