Wunsch und Realität in Klosterneuburgs Stadtpolitik

„Wie man in der NÖN lesen konnte, haben die Grünen einen konkreten Vorschlag für einen Radweg über den Stadtplatz,“ meldet sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager zu Wort. Grüne-Chef Sepp Wimmer meinte, dass die Grünen klare Vorstellungen davon hätten, was einen notwendigen Radweg am Stadtplatz betrifft. Realisiert werden könne das aber erst nach einem politischen Wechsel zur Gemeinderatswahl 2025.

„Ich bitte den Fraktionschef der Grünen um Offenlegung dieser Pläne. Das wäre auch für die anderen Parteien in Klosterneuburg interessant“, so Schmuckenschlager. Nachdem die Fahrbahnbreiten aber normiert seien und zusätzlicher Platz demnach nur an den Rändern gewonnen werden könnte, würde ein eigener Radweg am Stadtplatz den Wegfall von Parkplätzen bedeuten. Zur Belebung des Platzes würde diese Maßnahme kontraproduktiv sein, da die Geschäfte für die Kunden schlechter erreichbar wären. Leerstand wäre die Folge. Schmuckenschlager: „Mit der Präsentation seiner Ideen muss der Grüne Parteichef übrigens auch nicht bis zur Wahl 2025 warten. Schließlich ist sowohl das Verkehrsressort durch die PUK und die Stadtplanung durch die Grünen selbst, schon neu besetzt. Daher ist der Aufschub dieser Arbeit gar nicht nötig.“

