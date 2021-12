Weihnachtsbräuche in Klosterneuburg: Geräuchert & gebacken

Stille Nacht, heilige Nacht, gemeinsame Nacht, kulinarische Nacht: Der Weihnachtsabend in Klosterneuburg ist vieles. Im Fokus: Eine schöne Zeit im engsten Kreis.

„Für mich ist die Adventzeit üblicherweise von unglaublich vielen Abendveranstaltungen geprägt“, erzählt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, „es gibt wohl kaum einen Verein, an dessen Weihnachtsfeier ich in den letzten Jahren nicht teilgenommen habe.“

„Im Büro wird es zum Heiligen Abend hin immer ruhiger“, verrät Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Für Stimmung sorgt ein bunt geschmückter Baum. Foto: Stadtgemeinde/SchuhE Stadtgemeinde/SchuhE

Heuer ist – wie schon im Vorjahr – alles anders. Schmuckenschlager: „Durch die entfallenen Termine rückt das Familienleben noch stärker in den Mittelpunkt. Dabei ist es wunderschön zu sehen, wie sehr die Kinder die Advent- und Weihnachtszeit gestalten und die Vorfreude steigt.“

Aber nicht nur in der Familie, sondern auch im Rathaus. kehrt Besinnlichkeit ein: „Im Büro wird es zum Heiligen Abend hin immer ruhiger, und am 23. Dezember ist meistens mein letzter Bürotag. An diesem Tag habe ich auch immer eine Begleiterin im Rathaus: Denn jedes Jahr gibt Ortsvorsteherin Traude Balaska das Friedenslicht weiter.

Dieses Jahr wird das Friedenslicht übrigens in der Babenbergerhalle an die Menschen weitergegeben.“ Von 9 bis 11 Uhr verteilt die Politikerin das Lichtlein – auch an den Stadtchef. „Zum Abschluss hole ich mir natürlich auch das Licht aus Bethlehem und mache mich dann auf. Am Heiligen Abend selbst wird es dann immer familiär.“

Das Highlight in der Casa Schmuckenschlager: „Besonders freue ich mich darauf, das Haus zu ,räuchern‘. Ich mag diese Tradition, die üblicherweise in den alten Bauernhäusern zelebriert wird.“ Der Bauer räuchert Haus und Stall, um die Geister und Dämonen abzuwehren. „Im Rathaus wird später immer von den Heiligen Drei Königen Weihrauch durch die Räume verteilt. Schließlich begünstigt er Reinigung und Besinnung. Daher kann es uns Politikern niemals schaden…“, schmunzelt Schmuckenschlager.

Glaube, Gemeinschaft und die Geburt Jesu

Brauchtum und Tradition stehen auch im Stift Klosterneuburg im Vordergrund. Ein echtes Juwel, eine Korallenkrippe aus der Schatzkammer, zieht zur Weihnachtszeit von den Schauräumen ins Refektorium, den Speisesaal des Klosters.

„Weihnachtskrippen, Weihnachtsikonen und Weihnachtsbilder ziehen mich besonders an“, verrät Prälat Maximilian Fürnsinn in seiner Weihnachtsbotschaft. Der Charme der Deko-Stücke: „Aus diesen Bildern und Krippen kommt uns eine gute Atmosphäre entgegen, ich würde sagen, ein Licht, das uns Menschen guttut.“

Die historische Krippe bleibt bis 2. Februar, der Lichtmess, im Refektorium. Hier feiern die Chorherren auch den Heiligen Abend: Im Anschluss an die gemeinsame Vesper im Sacellum, einer Kapelle im Haus, treffen sich die Mitbrüder im Esszimmer. Auf den Tisch kommt traditionell ein gebackener Karpfen, Geschenke werden nicht ausgetauscht.

Vielmehr liegt der Fokus auf Glaube, Gemeinschaft und der Feier der Geburt Jesu. Das eigentliche Kernstück der Festlichkeiten und der Höhepunkt für die Chorherren folgt in den späten Abendstunden: die Christmetten in den Pfarren und in der Stiftskirche.