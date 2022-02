Corona wird in Klosterneuburg der Marsch geblasen

Besonders in schwierigen Zeiten, wenn die Gesellschaft droht sich durch die Impffrage in zwei Lager zu spalten, vermag Musik die Menschen wieder zusammenzubringen. Das geschieht in 491 Blasmusikkapellen in Niederösterreich.

Eine davon ist die Stadtkapelle Klosterneuburg. Ein Verein, bestehend aus Musikerinnen und Musikern aller Alters- und Berufsgruppen.

„Uns vereint die Freude daran, gemeinsam qualitativ hochwertige Blasmusik zu machen und dadurch das kulturelle Leben Klosterneuburgs zu bereichern“, so das Credo der 1957 gegründeten Stadtkapelle Klosterneuburg.

Die Kapelle spielt moderne Blasmusikliteratur genauso wie Regimentsmärsche und Polkas und hat bei zahlreichen Konzerten und Wettbewerben auch außerhalb der Stadt große Erfolge erzielt. Neben dem großen Blasorchester treten auch kleinere Ensembles laufend bei diversen Veranstaltungen in und um Klosterneuburg auf.

Mit dem Nachwuchs steht es sehr gut. Es kommen laufend neue Anfragen und das macht uns sehr glücklich.“ Susanne Urteil Vereinsobfrau

Aber Corona machte abrupt einen Strich durch die Livemusik-Pläne der Stadtkapelle. Der Start der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 fiel mitten in die intensivste Probenphase des Jahres für das eigentlich am 9. Mai 2020 geplante Frühjahrskonzert.

Anstatt der Vorbereitung auf den musikalischen Höhepunkt unseres Blasmusikjahres hieß es nun, sich andere Betätigungsfelder zu suchen. Und so verlegte man sich auf virtuelle Kreativarbeit.

Susanne Urteil, die Vereinsobfrau der Stadtkapelle Klosterneuburg und der musikalische Leiter Luca Palenda führen die Geschicke der einzigen Blasmusikkapelle in Klosterneuburg. Foto: Hornstein

Obfrau Susanne Urteil: „Alle Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle übten ihre Stimme zu Hause im Selbststudium und lieferten dann eine Aufnahme. Nach der musikalischen Qualitätskontrolle durch den Kapellmeister wurden die Stimmen in mühevoller Kleinarbeit durch unseren Tonmeister Thomas zusammengeschnitten und auf unserer Facebook-Seite präsentiert.“ Auch Musikunterricht gab es online.

Einbruch gab es in der eineinhalbjährigen Pandemie-Pause aber keinen und der Enthusiasmus der Vereinsführung und der 61 Kapellen-Mitglieder schein ungebrochen. „Die Begeisterung ist sehr groß“, erzählt Vereinsobfrau Urteil, „auch mit dem Nachwuchs steht es sehr gut. Es kommen laufend neue Anfragen und das macht uns sehr glücklich.“

Und die junge Generation ist in der Stadtkapelle sehr gut vertreten. Der Jüngste, David Friedreich, ist gerade mal 13 Jahre alt und spielt Tenorhorn und Posaune, der älteste Musiker in der Kapelle ist der Klarinettist Manfred Paul, 83.

Tag der offenen Tür – online

In Kooperation mit der Musikschule Klosterneuburg realisiert die Stadtkapelle gerade das Projekt „Musikschule@home“. Urteil: „Da wir heuer kein Schülerkonzert oder einen Tag der offenen Tür veranstalten können, stellen die Lehrer der Musikschule, unterstützt durch Mitglieder der Stadtkapelle, die verschiedenen Blasinstrumente in Videos vor, die auf der Homepage der Musikschule Klosterneuburg und dem YouTube-Kanal der Stadtkapelle Klosterneuburg veröffentlicht werden.“

In den Videos erfährt man viel Wissenswertes über die einzelnen Blasinstrumente, es gibt Ensemble- und Orchesterstücke zu hören und alle Informationen darüber, wo und wie man bei uns ein Instrument lernen kann. Außerdem stellen wir die drei Blasorchester Klosterneuburgs, die Mini Winds, Junior Winds und die Stadtkapelle vor.

Comeback-Konzert für Mitte Mai geplant

Nach unzähligen Abgsagen spielt die Stadtkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Luca Pelanda am 14. Mai 2022, um 18 Uhr ein Comeback-Konzert in der Babenbergerhalle unter dem Motto „Heroes“: die Helden unserer Zeit.

