Gemeindepolitik live in Klosterneuburg

Gemeindepolitik kann ganz schön bequem sein. Nicht für Mandatarinnen und Mandatare, die stundenlang im Gemeinderat sitzen und diskutieren. Und auch nicht für Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort lauschen. Bürgerinnen und Bürger haben’s da schon deutlich gemütlicher: Denn sie können per Live-Stream am Geschehen im Stadtparlament teilhaben.

Wer stimmt dafür, wer stimmt dagegen und welche Themen haben es überhaupt auf die Tagesordnung geschafft? Wer nicht auf eine gedruckte Zusammenfassung in der NÖN warten will, kann live mit dabei sein.

„Der Livestream wird am Tag der Sitzung vorbereitet“, heißt es aus dem Rathaus. Der Aufbau mit zwei Kameras und Mikrofonen sei inzwischen Routinearbeit. Mit dem Streamen begonnen hat die Plattform Unser Klosterneuburg (PUK), mittlerweile ist ein Video über www.klosterneuburg.at oder über den Youtube-Kanal „Rathaus Klosterneuburg“ abrufbar. Eine erste Bilanz: „Die Anzahl der Klicks ist überschaubar, es hängt immer von den Tagesordnungspunkten ab.“ Die nächste Sitzung findet am Freitag, 28. April, ab 15 Uhr statt. Am Themenplan: der Rechnungsabschluss.

