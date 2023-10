Stadtplanung: „Der größte Wurf seit den Rückwidmungen der 80er“

Stimmengewirr, geschäftiges Treiben und viele Fragen: Das Dialogforum zum Leitbild „Bauen & Wohnen – Siedlungsentwicklung“ im Foyer der „alten Bezirkshauptmannschaft“ zeigte das große Interesse an der Neuorientierung der Stadtplanung. Die Neugier ist begründet, es ändert sich was. „Der Herr Stadtrat hat einmal gesagt, das ist vielleicht der größte Wurf seit den Rückwidmungen in den 80er Jahren, und ich glaube, er könnte recht haben“, meint Jochen Schmid von knoll consult, der mit seinem Kollegen als Experte Fragen beantwortet. Gemeint ist Planungsstadtrat Johannes Edtmayer, der im vorliegenden Entwurf die Chance sieht, der Stadt wieder mehr Kontrolle, mehr Lenkeffekte in der Raumplanung in die Hand zu geben.

Es ist ein komplexer Sachverhalt, meint Schmid, eine gewisse Unsicherheit, die bei vielen der Anwesenden zu merken ist, sei nachvollziehbar. Die ersten, die nach der Änderung einreichen, würden ein höheres Maß an Unsicherheit haben. Aber: In den Regeln sei alles klar, und „es wird keine ,Versuchskaninchen' geben“.

Ob und wie weit die Effekte, die man mit der neuen Ordnung erzielen möchte, glücken, wird man in etwa fünf Jahren sehen, so der Experte.

Sehr vieles an den neuen Bestimmungen dreht sich um zwei abstrakte Begriffe: die neuen Widmungsarten Bauland – Wohngebiet für nachhaltige Bebauung (BWN) und Bauland – Kerngebiet für nachhaltige Bebauung (BKN) einerseits, und die sogenannte Geschoßflächenzahl andererseits.

Die Geschoßflächenzahl ist das Verhältnis zwischen der Summe der Grundrissflächen aller oberirdischen Geschoße von Gebäuden und der Fläche des Bauplatzes.

Heißt: Ein Bauplatz von 1.000 Quadratmetern könnte wie folgt bebaut werden:

1.000 Quadratmeter verbaut, ein Geschoß hoch

500 Quadratmeter verbaut, zwei Geschoße hoch

250 Quadratmeter verbaut, vier Geschoße hoch,

und hätte in all diesen Fällen eine Geschoßflächenzahl von 1.Flächenwidmungsplan: Änderung auf AntragGrundsätzlich gilt in Zukunft für ganz Klosterneuburg eine maximale Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1.

Ausnahme: die schon erwähnten neuen Widmungsarten BWN und BKN. Diese werden nicht automatisch wirksam, sondern im Einzelfall auf Antrag geprüft, wonach eine Änderung im Flächendwidmungsplan erfolgen kann. Dazu findet jährlich ein Änderungsverfahren statt, bei dem immer mehrere Punkte umgesetzt werden. Einzeländerungen sind aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Fristen nicht möglich.

Foto: NÖN, Grabler

„Vorgeschalten“ ist das neue STEK2030+ – Leitbild Bauen und Wohnen, eine Ergänzung zum 2019 beschlossenen STEK 2030+, dem Stadtentwicklungskonzept. Es definiert, auf welchen Bauplätzen künftig die GFZ einen Wert von 1 überschreiten kann.

Dazu legt es parzellenscharf fest, welchem Stadt- oder Ortsteil ein Grundstück zugeordnet ist – und unter welchen Grundsätzen und Detailbestimmungen daher ein Antrag auf Umwidmung möglich ist und geprüft wird.

Raumordnungsverträge und Qualitätssicherung

Eine Widmung in BKN oder BWN will Klosterneuburg in Zukunft vermehrt an Raumordnungsverträge knüpfen. Diese Verträge können insbesondere Bebauungsfristen, Verpflichtungen zur Umsetzung einer bestimmten Nutzung (Beispiel Kinderbetreuungseinrichtung, Geschäftsfläche), oder Maßnahmen zur Verbesserung der Baulandqualität festschreiben.

Auch im Stadtentwicklungskonzept ist der Abschluss von Raumordnungsverträgen verankert. Somit ist für die bauliche Ausnutzbarkeit eines Bauplatzes mit einer GFZ über 1 nicht nur eine Änderung des Flächenwidmungsplanes erforderlich, sondern vielfach der Abschluss eines Vertrages. Dabei gilt es alle Einflussfaktoren abzuwägen und darauf Bedacht zu nehmen, dass sich ein Vorhaben postiv auf die Stadt(teile) auswirkt.

Neben der Verbesserung der Baulandqualität liegt für die Stadt die Qualität der Nachfolgenutzung und der Bebauung im Fokus. Je nach Größe oder Lage eines Vorhabens plant die Stadt daher die Durchführung einer qualitätssichernden Planungsmaßnahme vorzuschreiben, wie beispielsweise Architekturwettbewerbe oder Vorentwurfsplanungen, die dazu geeignet sind, die Auswirkungen eines Projektes auf seine Umgebung zu beurteilen.

Foto: NÖN, Grabler

Foto: NÖN, Grabler

Foto: NÖN, Grabler