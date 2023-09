Aus 4 mach 6: Klosterneuburger PUK gewinnt zwei Mandatare

„Es ist fast wie bei einer Trauung“, scherzt Ulrike Kobrna. Die PUK-Gemeinderatsmandatare Martha Wepner-Banko, Stefan Hehberger und Elisabeth Beer sitzen am langen Tisch, die neu „angenommenen“ Fraktionsmitglieder Matthias Finkentey und Kobrna selbst in der Mitte.

„Die PUK geht gestärkt in die Zukunft“, eröffnet denn auch Stadtrat und Fraktionssprecher Stefan Hehberger salbungsvoll. Und erzählt über das „Paar“, das nun mit der PUK gemeinsamen Weg gehen wird. Finkentey und Kobrna kandidierten beide bei der vergangenen Gemeinderatswahl 2020 auf der Liste der Grünen, zogen für diese Fraktion in den Gemeinderat ein. Beide wurden aus der Fraktion ausgeschlossen, arbeiteten seither als fraktionslose Gemeinderäte weiter.

Die konstruktive Arbeit der PUK, das Selbstverständnis als offene Plattform statt Partei habe ihn - und auch Kobrna - dazu bewogen, sich der Fraktion anzunähern und schließlich anzuschließen, erklärt Matthias Finkentey.

Denn zunächst habe ihn der Ausschluss bei den Grünen „beflügelt“, „ich konnte plötzlich mit allen reden“, war Finkentey euphorisch. Doch schnell erkannte er, wie auch Ulrike Kobrna, dass der Informationsfluss für Gemeinderäte ohne Fraktion spärlich war. „Der Bürgermeister hat sich bemüht, uns an Ausschüssen teilnehmen zu lassen, es war dann rechtlich nicht möglich“, schildern die beiden. „So kann man Politik nicht machen“, war die Erkenntnis von Kobrna.

Die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit, die bleibt ihnen wichtig, sagen Kobrna und Finkentey. „Die PUK hat Positionen, aber man kann verhandeln“, fasst es Finkentey zusammen. Und: „PUK schiebt an“. Was er damit meint, umschreibt PUK-Gemeinderätin Elisabeth Beer so: „Wir können lästig sein. Wir können die Bevölkerung informieren.“ Und man bleibe an Themen dran, ergänzt Finkentey, insbesondere was Klimaschutz beträfe, fordere mehr, möchte die anderen vor sich her schieben. Denn: „Der Wille, was fürs Klima zu tun, ist bei vielen Fraktionen da.“

So war die PUK eine bessere Option, als eine weitere Liste zu gründen. „Klosterneuburg ist die Gemeinde mit einer der meisten Listen im Gemeinderat, da noch eine 'Liste Finkentey', das ist nix“, sagt der neue PUK-Mandatar.

Daher sitzen ab der nächsten Gemeinderatssitzung am Freitag, 29. September, sechs Mandatare für die PUK im Sitzungssaal. Die PUK ist damit ex aequo mit den Grünen zweitstärkste Fraktion.

Bei dieser Gemeinderatssitzung werden Finkentey und Kobrna in je zwei Ausschüsse gewählt werden: Klimaschutz, Biodiversität und Immobilienverwaltung sowie Finanzen, Wirtschaft und Sport (Ulrike Kobrna), Verwaltung, Organisation und Wasserversorgung sowie Neu- und Hochbau (Matthias Finkentey).