Community Nurses Klosterneuburg: Vergabe war nicht korrekt

Ein „massives Problem“ sieht FP-Stadtrat Josef Pitschko mit dem Projekt „Community Nurses“ auf die Stadt zukommen. Der Gemeinderat beschloss im April 2022, gemeinsam mit der Buurtzorg Cura Communitas GmbH (nunmehr CuCo Cura Communitas GmbH) das Projekt „Community Nursing: Pflegevorsorge in Klosterneuburg“ im Zeitraum 1. Mai 2022 bis 31. Dezember 2024 durchzuführen. Die Kosten des Projektes von fast 1,5 Millionen Euro sollten der Gemeinde durch eine Förderung der EU ersetzt werden.

"Halte eine Sanierung der Vergabe in dieser kurzen Zeit für nicht möglich": FP-Stadtrat Josef Pitschko. Foto: Zwazl

„Trotz des hohen Auftragswertes beauftragte die Stadtgemeinde die Buurtzorg Cura Communitas GmbH, ohne vorher die vergaberechtlich zwingende Ausschreibung vorzunehmen“, schildert Pitschko. Die Konsequenz: Das Ministerium prüfte und stellt in den Raum, dass die Förderung zurückgezahlt werden müsse, so nicht eine „vergaberechtliche Sanierung“ erfolge.

.„Halte Sanierung für unmöglich“

Das wiederum hält Pitschko für mehr als unwahrscheinlich: „Ich halte es für unmöglich, dass der Stadtgemeinde Klosterneuburg bis 31. Oktober eine vergaberechtliche Sanierung des Projektes gelingt. Für die erforderliche Ausschreibung scheint mir die Zeit zu kurz. Die Alternative wäre daher die Anstellung von vier Diplomkrankenschwestern bei der Gemeinde zur Abwicklung des Projektes. Wenn beides nicht gelingen sollte und das Bundesministerium die Förderungen zurückfordert, befürchte ich einen finanziellen Schaden für die Stadtgemeinde von einigen hunderttausend Euro.“

So weit könne es gar nicht kommen, argumentiert Wolfang Huber, Geschäftsführer von CuCo Cura Communitas. Es handle sich um eine Situation, an der weder Stadt noch Cuco Schuld tragen würden. „Stadtgemeinde Klosterneuburg und Cuco sind gemeinsam angetreten, dann wurde uns von der Kommission im Bund der Zuschlag erteilt“, schildert Huber. Beide Parteien seien daher davon ausgegangen, es sei alles in Ordnung. „Eineinhalb Jahre später sagt der Bund, aufgrund einer EU-Norm hätte ausgeschrieben werden müssen.“

Damit „alles seine Richtigkeit gehabt hat“ werde nun von Vergabejuristen ausgeschrieben. „Falls die EU in der Zwischenzeit das Geld zurückfordert, wird das vom Bund ersetzt, weil es auch Fehler des Bundes war“, versichert Huber. Angesprochen auf den Zeithorizont: „Ja, das geht sich jetzt aus, es gibt klare Vorgaben, und die Vergabe wird saniert“.

Was passiert, sollte ein anderer Anbieter bei dieser Vergabe das Rennen machen? „Es kann sein, dass wir rausfallen, dann muss ein anderer übernehmen“ – womit Huber nicht rechnet.

Das Projekt „Community Nurse“ im Allgemeinen laufe aus Sicht der CuCo sehr gut, vor allem seit der Eröffnung des neuen Büros direkt am Rathausplatz stehe man in gutem Kontakt zur Bevölkerung.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (VP) spricht nichts dagegen, die Community Nurses auch nach Ende des Pilotbetriebes 2024 zu erhalten: „Der Weiterbetrieb über 2024 wird vom Erfolg und von den gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängig sein. Grundsätzlich wäre es aber erstrebenswert diese Einrichtung für unsere älteste Generation zu sichern.“