FPÖ Klosterneuburg fordert Rücktritt des PUK-Stadtrates

Dieser Sommer dürfte als Sommer der Rücktrittsforderungen in die Historie des Klosterneuburger Stadtparlaments eingehen. Nach der Aufforderung der NEOS, Peter Hofbauer solle sein Mandat zurücklegen – die NÖN berichtete – ist es nun die FPÖ, die in Person von Stadtrat Josef Pitschko den Rücktritt des Verkehrsstadtrats Stefan Hehberger (PUK) fordert. Pitschko: „Ohne Ermächtigung des Bürgermeisters besprach Verkehrsstadtrat Hehberger mit der Wiener Stadträtin Sima die Einführung von Busspuren auf der B14 nach der Sanierung der Hangbrücke.“

Der Klosterneuburger Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 29. Juni – die NÖN berichtete – eine Resolution an die Stadt Wien und das Land Niederösterreich betreffend den Erhalt von vier Fahrspuren auf der B 14. Diese Resolution erschien dem Gemeinderat zur Klarstellung erforderlich, nachdem der Klosterneuburger Verkehrsstadtrat Hehberger eigenmächtig mit der Wiener Stadträtin Ulli Sima die Schaffung von Busspuren auf der B 14 erörtert hatte.

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko fordert den Rücktritt des PUK Stadtrates. Foto: Zwazl

Bei der Diskussion des Antrages empfahl FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko dem PUK-Verkehrsstadtrat „ernsthaft über einen Rücktritt nachzudenken.“ Der freiheitliche Stadtrat sieht dafür mehrere Gründe:

„Verkehrsstadtrat Hehberger kennt trotz mehrjähriger Mitgliedschaft im Gemeinderat die Gemeindeordnung nicht, die auch die Befugnis zur Vertretung der Gemeinde regelt. Schon diese Ignoranz würde einen Rücktritt rechtfertigen.“

„Hehberger kennt zwar die Gemeindeordnung, missachtet sie aber vorsätzlich, indem er ohne Ermächtigung die Gemeinde gegenüber einer Wiener Stadträtin vertritt. Eine vorsätzliche Gesetzesverletzung erfordert geradezu den Rücktritt, zumal jeder Gemeinderat bei der Angelobung die Einhaltung der Gesetze gelobt hat.“

„Im Fall einer vorsätzlichen Gesetzesverletzung stellt sich zudem die Frage nach dem Grund: Dieser könnte in einer völligen Selbstüberschätzung des PUK-Verkehrsstadtrates und einer Überbewertung seiner Funktion liegen, die sich bedenklich dem Größenwahn annähert.“

„Der PUK-Verkehrsstadtrat kann sich bei seiner eigenmächtigen gesetzwidrigen Vorgangsweise nicht einmal auf einen politischen Wunsch des Klosterneuburger Gemeinderates ausreden. Wie die beschlossene Resolution des Klosterneuburger Gemeinderates zum Erhalt von vier Fahrspuren auf der B 14 zeigt, lehnt der Gemeinderat die von Hehberger mit der Wiener Stadträtin Sima besprochene Einführung einer Busspur ab. Ein Verkehrsstadtrat, der gesetzwidrig im Außenverhältnis gegen die Interessen der Mehrheit des Gemeinderates agiert, ist untragbar.

"Die Aufregung um das Abstimmungsgespräch zwischen Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger und dem Stadtrat-Büro von Ulli Sima auf Wiener Seite wird nach Meinung der PUK seitens ÖVP und FPÖ aufgebauscht und gipfelt in einer geradezu abstrusen Rücktrittsforderung der FPÖ", meint die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) dazu in ihrer Stellungnahme.

In der letzten Verkehrsausschusssitzung vom 1. Juni dieses Jahres sei der Besuch angekündigt und von allen Beteiligten – auch von der FPÖ-Gasthörerin Gemeinderätin Eistert – wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Dementsprechend hätte Stadtrat Hehberger das Gespräch am 13. Juni mit seinem Wiener Pendant geführt, vor allem um die bereits seit Jahren erfolgreiche Abstimmung zwischen Klosterneuburg und Wien in Sachen Hangbrückensanierung fortzusetzen. Hehberger: „In diesem Gespräch wurde der leider von den Wienern geplante Abbau der Fahrradbrücke Kuchelau sowie die Verkehrsführung nach Abschluss der Baustelle thematisiert. Denn hierbei gibt es Potenziale.“ Hehberger führt beispielsweise die Lösung in Linz an, in der Busse, einspurige Fahrzeuge und mehrfach besetzte Pkw die rechte Spur nützen könnten. Pkw mit nur einer Person müssten auf der linken Spur bleiben. Hehberger: „Diese Möglichkeit war auch in der Vergangenheit mehrmals mit dem Bürgermeister besprochen worden, der sich offen zeigte und das Ergebnis von Wien abwarten wollte. Seine jetzt offen dargestellte Entrüstung wirkt auf mich sehr verwunderlich.“

Um in weiterer Folge seitens der Stadtgemeinde Entscheidungen vorbereiten zu können, wäre eine solche Erstabstimmung weder eine Übertretung der Kompetenzen noch gesetzeswidrig, sondern schlichtweg ein seriöses Handeln, um alle möglichen Optionen abzuwägen. „Weder wurden Zusagen noch Aufträge erteilt noch Entscheidungen getroffen“, so Hehberger. Mit einer Verkehrsstärke von 22.000 Fahrzeugen pro Richtung wäre die B14 eine hoch ausgelastete Straße. Mit dichtem öffentlichen Verkehr (zwei Buslinien, eine davon im 10-Minuten-Takt und gleichzeitig im Schnitt eine oder zwei Personen in einem Pkw, wäre eine Effizienzsteigerung schlichtweg notwendig, um künftig nicht im Stau zu versinken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Besser zu zweit, als alleine im Auto

„Menschen animieren, sich zu zweit ins Auto zu setzen anstatt alle alleine, ist ein wichtiger Beitrag, effizienter mit Platz und Energie umzugehen. Und es gibt genug Beispiele, die belegen, dass das funktioniert,“ so Stadtrat Hehberger. Und weiter: „Diese Möglichkeit nicht zumindest auszuloten, wäre fahrlässig.“ Dass ÖVP und FPÖ mit Beißreflex jegliche Maßnahme im Autoverkehr ablehnen und selbst die im Stadtentwicklungskonzept angeführten Ziele untergraben oder ignorieren, wäre alarmierend. „Das ist aber wohl der neue Ton der ÖVP. Als PUK werden wir dennoch weiter mit konstruktiven Vorschlägen an den Zielen arbeiten, auch wenn wir oft die Einzigen sind,“ so Hehberger abschließend.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager schlägt eher versöhnliche Töne an: „Stadtrat Stefan Hehberger hat bestimmt nicht in meinem Sinne gehandelt und gleichzeitig muss man anerkennen, dass der PUK ein Stadtratsmandat zusteht. Wie dieses besetzt wird, obliegt der Gruppe und ich bezweifle, dass die Personaldichte der PUK für viele Wechsel ausreichen würde. Stadtrat Hehberger hat das Amt ja von heute auf morgen übernehmen müssen. Er geht engagiert an die Sache und ihm ist eine Einarbeitungszeit zuzugestehen.“