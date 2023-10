Klosterneuburg: „Abenteuerliches Versagen der Verwaltung“

28 Beauftragungen ohne Beschlüsse von Stadt- oder Gemeinderat, keine Deckungsrücklässe oder Haftrücklässe, mögliche Skontobeträge nicht in Abzug gebracht: Der Bericht des Prüfungsausschusses zu „Kauf, Sanierung, Adaptierung und Bewirtschaftung des ehemaligen BH-Gebäudes“ bringt schwere Mängel ans Tageslicht.

So schwer, dass es in der Stellungnahme des ÖVP-Bürgermeisters Stefan Schmuckenschlager dazu heißt: „Es ist jedoch bedauerlich und unentschuldbar, dass in mehreren Fällen für die Beauftragungen einschließlich Nachtrags- und Zusatzangebote und kein Beschluss eines Gremiums eingeholt wurde. Daher wurden die nötigen personellen Konsequenzen umgehend gezogen.“

„Die alte BH hat uns bis heute gut zehn Millionen Euro gekostet, und ein Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht“, konstatiert PUK-Gemeinderätin Elisabeth Beer. Das Kontrollamt habe hierzu eine akribische Aufarbeitung vorgelegt, worüber sie sehr dankbar sei. Sie fordert nun Maßnahmen, um das künftig zu verhindern, und ein Konzept, was mit dem Gebäude der alten BH weiter passieren solle.

Stadträtin Jacqeuline Eschlböck: "Dass das Gebäude so sanierungsbedürftig ist, war nicht vorherzusehen." Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg, Zibuschka

Hochbau-Stadträtin Jacqueline Eschlböck schildert aus ihrer Sicht, wie es dazu kommen konnte: „Es war Corona, und wir hatten lange Zeit keinen Referatsleiter. Bis der dann eingearbeitet war.“ Böse Absicht unterstellt niemand. Persönliche Bereicherung schließe sie aus. „Der zuständige Referatsleiter hat Dinge so gemacht, wie er geglaubt hat, dass es gut ist“, formuliert Eschlböck. Nachsatz: „Die Belege, die nicht auffindbar sind, wird man schon noch finden.“

„Dieser Prüfungsausschussbericht ist alles andere als erfreulich“, gibt auch Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) zu. Doch: „Der Mitarbeiter ist nicht mehr für die Stadtgemeinde tätig“, erläutert er die personellen Konsequenzen.

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: "Mittlerweile freuen wir uns über jeden Mieter, der was zahlt." Foto: FPÖ

Bewirtschaftungsabgang von 760.000 Euro

Nicht nur das „abenteuerliche Versagen der Verwaltung“, wie es FPÖ-Chef Josef Pitschko bezeichnet, sondern auch die Bewirtschaftung des alten BH-Gebäudes stand im Fokus der Diskussion im Gemeinderat. „Ich lese einfach nur vor, was das Kontrollamt geschrieben hat“, zitiert Pitschko die Zahlen: „Der Abgang aus der Bewirtschaftung von 1.7.2020 bis 31.8.2023 beläuft sich auf 760.000 Euro.“

Um daraufhin auszuholen: „Wir haben dieses BH-Gebäude unter dem Aspekt gekauft, das Rathaus zu übersiedeln, es wurde ja schon als ,neues Rathaus' bezeichnet. Damals hat man uns gesagt, dass es wirtschaftlich nicht möglich wäre, das alte Rathaus zu sanieren.“

Mittlerweile wäre keine Rede mehr von der Übersiedlung der Verwaltung, mittlerweile, so Pitschko, „freuen wir uns über jeden Mieter, der was zahlt. Anträge für Bittleihen haben wir ja genug.“

Der Gemeinderat habe jedenfalls in der Zwischenzeit – ohne die Stimmen der FPÖ, wie der Stadtrat betont – die Sanierung des Rathauses beschlossen: „Um ein Schweinegeld.“ Und bis zur Fertigstellung der Sanierungsarbeiten würden noch etliche 100.000 Euro in „das neue Rathaus, das es ja nicht geben wird“, als auch mehrere Millionen Euro in das alte Rathaus fließen, kritisiert Pitschko.

Ein „grundsätzlich sehr günstiger Kauf“

Grundsätzlich sei das ein günstiger Kauf gewesen, steht ÖVP-Vizebürgermeister Roland Honeder hinter der Entscheidung, das Gebäude zu erwerben. Es habe der Stadt gute Dienste geleistet, während Corona, als man dort die Teststraße einrichten konnte.

Die Perspektive für das Gebäude schildert Honeder so: „Schon jetzt ist es ja ein Standort der Verwaltung, unter anderem ist die Abteilung der Handwerker seit Jahren hier untergebracht.“ Mit dem Stadtarchiv sei nun eine weitere Abteilung aus dem Rathauskomplex übersiedelt, um Platz zu schaffen für die zukünftigen Herausforderungen der Stadtverwaltung. Auch solle das BH-Gebäude als Ausweichquartier dienen für die Zeit, in der das alte Rathaus Stück für Stück saniert wird.

Vizebürgermeister und Immobilienstadtrat Roland Honeder: „Es ist relativ klar, dass ein Minus entsteht, wenn man eine Flächenreserve hält, aber die auch ganz klar und bewusst hält". Foto: character.photos/Philipp Monihart

„Es ist relativ klar, dass ein Minus entsteht, wenn man eine Flächenreserve hält, aber die auch ganz klar und bewusst hält“, erklärt Honeder. Dazu kämen Kosten für jene Flächen, die die Stadt selbst behält. „Die hätten wir anderswo ja auch, zumindest Betriebskosten“, argumentiert Honeder.

Sukzessive sollen Restflächen vermietet werden. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ergänzt: „Aktuell gibt es zwei Anfragen von Ärzten, die neue Kassenärztin für Dermatologie sowie der HNO-Arzt.“