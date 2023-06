Klosterneuburg: Erster Nachtrag zum Stadt-Budget

Dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg wird in seiner Sitzung vom 29. Juni 2023 der 1. Nachtragsvoranschlag für das Budgetjahr 2023 vorgelegt werden. Der Entwurf liegt in der Zeit vom 6. Juni 2023 bis einschließlich 20. Juni 2023 während der Amtsstunden bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Rathaus, 2. Stock, Zimmer 202) zur öffentlichen Einsicht auf und ist auch auf der Website der Stadtgemeinde Klosterneuburg digital abrufbar. Dies wird aufgrund des § 75 unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 73 der NÖ. Gemeindeordnung kundgemacht.

Innerhalb der Auflagefrist steht es jedem Gemeindemitglied frei, schriftliche Stellungnahmen dazu beim Stadtamt einzubringen. Wir ersuchen Sie dies per E-Mail unter stadtamt@klosterneuburg.at, per Telefax (+43(0)2243 444-296) oder per Post (3400 Klosterneuburg, Rathausplatz 1) zu tun. Es steht auch der amtliche Briefkasten vor dem Rathaus zur Verfügung.