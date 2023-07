Klosterneuburg: Wahlkampfrhetorik und Fahrradwege

„Das gab es immer wieder. Das beste Beispiel ist die PUK, die als grüne Politbewegung gegen die Entlastungsstraße entstanden ist. Heute fahren ihre Wähler dankbar auf dieser Verkehrsverbindung.“: Dieses Zitat von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (VP) stößt Verkehrsstadtrat Stefan Hehberger (PUK) sauer auf: „Was ist mit der ÖVP seit der Landtagswahl und der Beteiligung der FPÖ in NÖ geschehen?... Ein radikaler Rechtsruck, den da auch unser Bürgermeister Schmuckenschlager mitfährt, will er nun wirklich 1,5 Jahre Wahlkampf-Rhetorik führen?“, fragt sich Hehberger. „Und Schmuckenschlager hat den Radfahrern zwei Jahre lang einen schönen Radweg beim Lückenschluss Stollhof durch den Park der AUVA versprochen. Nichts hat er zusammengebracht, jetzt wird der Radweg für das Teilstück bis zur Stegleiten neben der B14 in Etappen gebaut, wieder viel zu spät für den großen, neuen Kindergarten“, moniert Hehberger.

Radlücke wird geschlossen Endlich: Rad-Highway nach Kierling