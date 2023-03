Klosterneuburgs Rechnungsabschluss liegt zur Einsicht auf

Gemäß § 83 Abs. 5 der NÖ. Gemeindeordnung 1973 liegt der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2022 in der Zeit vom 04. bis 18. April 2023 während der Amtsstunden bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Rathaus, 2. Stock, Zimmer 202) zur allgemeinen Einsichtnahme auf und ist auch auf der Website der Stadtgemeinde Klosterneuburg, www.klosterneuburg.at, digital abrufbar.

Innerhalb der Auflagefrist steht es jedem Gemeindemitglied frei, schriftliche Stellungnahmen dazu beim Stadtamt einzubringen. Entweder per E-Mail unter stadtamt@klosterneuburg.at, per Telefax 02243 / 444-296, oder per Post, 3400 Klosterneuburg, Rathausplatz 26. Es steht auch der amtliche Briefkasten vor dem Rathaus zur Verfügung.

