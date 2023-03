Rote Nachwehen zur Klosterneuburger Gemeinderatssitzung

Dem grünen Licht für das Gesundheitszentrum Martinstraße will die SPÖ nun noch die rote Haltung zur erfolgten Flächenwidmung hinzufügen.

„Wir waren nie gegen ein Gesundheitszentrum, nur ist es Fakt, dass es kein schlüssiges Verkehrskonzept und schon gar keines von der ganzen Stadt gibt“, so Gesundheitsstadtrat Karl Schmid-Wilches. Ohne Gesamtverkehrskonzept gäbe es grundsätzlich keine Zustimmung für eine Widmung von Großbauten. Ebenso wäre die Ärzteschaft nicht explizit in die Planung miteinbezogen worden, geschweige denn gab es eine Bedarfserhebung derer. Auch das Referat für Soziales und Gesundheit wäre nicht in dieses Projekt eingebunden worden. Dass im Gesundheitszentrum Kassenärzte etabliert werden, sei eine Mär. Aus dem Raumordnungsvertrag erginge lediglich die Möglichkeit, aber keine Sicherstellung. Schmid-Wilches: „Für uns ist und bleibt das Gesundheitszentrum ein Projekt des Geldadels und eine Klinik für Reiche.“

Kritik an Gebührenerhöhung

Zu einem weiteren Tagesordnungspunkt meldet sich die SPÖ im Nachhinein noch zu Wort: Die Erhöhung der Wassergebühren.

„Bei allem Verständnis, dass sich auch für die Gemeinde die erhöhten Energiekosten belastend niederschlagen, kann es ja nicht sein, dass gerade in Zeiten wo viele nicht wissen wie sie ihre eigenen Energiekosten, Mieten und ORF-Zwangsgebühren stemmen, die Gebühren erhöht werden“, klagt Stadtrat Karl Schmid-Wilches weiter an.

Natürlich müsse auch die Stadtgemeinde wirtschaften und einer moderaten Anpassung hätte auch die SPÖ zugestimmt, aber „für eine Erhöhung von rund 40 Cent bei den Wassergebühren, inklusive einer Verdopplung der Bereitstellungsgebühr, kommt von der SPÖ ein klares Nein“, schließt Stadtrat Schmid-Wilches.

