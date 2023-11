Grüne Stadtreinigung in Klosterneuburg: Zwei Müllsäcke in vier Stunden

Die Grünen wollen die Stadt natürlich grüner, aber vor allem sauberer haben. So wird heuer – nun schon zum zweiten Mal – in einer sogenannten Stadtreinigungsaktion der Müll von den Straßen gefegt. Dazu rückten fast die gesamten Mandatare der Grünen Fraktion aus.

„Wir haben uns heuer entschieden, die Stadtreinigung zweimal durchzuführen. Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst“, so der Fraktionsobmann der Grünen, Sepp Wimmer. Die Müllaktion hätte ihm gezeigt, dass Zigarettenstummeln, diverses Plastik und Hundekot nicht nur auf den Grünflächen zu finden sind, sondern auch auf den Gehsteigen. Wimmer schockiert: „Wir haben in den vier Stunden zwei volle Müllsäcke eingesammelt.“ Das Verblüffende sei, dass die meisten „Tschickstummeln“ unmittelbar neben den Abfallkübeln eingesammelt wurden.

Hundekot gab es sowohl in den Grünflächen und auf den Gehsteigen. „Die Menschen steigen rein, verteilen das in der ganzen Stadt und schlimmstenfalls tragen sie es sogar in ihre Wohnungen“, versteht Wimmer das Verhalten so mancher Hundebesitzer nicht. Die Stadt hätte heuer 10.000 Euro für Hundesackerl ausgegeben, man könne sie bei vielen Mistkübeln kostenlos entnehmen. Wimmer: „Und dann lassen die Hundebesitzerinnen und -besitzer ihre Lieblinge trotzdem auf den Gehsteigen ihre Notdurft verrichten.“ Es wären nur wenige Unverantwortliche, aber sie würden den Ruf der großen Mehrheit der Hundebesitzer, die ihrer Verantwortung gerecht werden und das „Sackerl mit'n Gackerl“ in den Mistkübeln entsorgen, schaden.

„Das Gerücht, dass ich seit einiger Zeit in der Stadt vernehme, es gäbe in der Stadt mehr Hunde als Einwohner, kann ich so nicht bestätigen“, bemerkt Wimmer augenzwinkernd. Die tatsächliche Zahl: Über 2.000 Hunde sind gemeldet.