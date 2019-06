Das neue Stadtentwicklungskonzept (STEK 2030+) soll demnächst fertig werden. Für die Grünen besteht jedoch Aufklärungsbedarf hinsichtlich der zentralen Fragen bei der Entwicklung der Bevölkerung und der Verkehrsentwicklung bezüglich des Pionierviertels.

Aus Grüner Sicht müssen, um valide Daten für ein glaubwürdiges Stadtentwicklungskonzept 2030+ zu erhalten, die wesentlichen Daten der Bevölkerungszunahme und das Verkehrsaufkommen im geplanten Pionierviertel überprüft werden. Einmal die Divergenz zwischen Bevölkerungszunahme und Zunahme der Wohnungen ist außerhalb jeder statistischen Norm.

Nach den jetzt vorliegenden Zahlen hätte Klosterneuburg jährlich eine Bevölkerungszunahme von 0,7 Prozent, das entspricht in realen Zahlen 229 Personen jährlich, und eine Wohnungszunahme von 1,7 Prozent, das sind 228 Wohnungen. Fraktionschef Sepp Wimmer: „Das würde bedeuten, in jeder Wohnung lebt nur eine Person, dies widerspricht aber allen gängigen Studien, wo der anerkannte statistische Mittelwert bei 2,2 Personen liegt.“

„Wir wollen verhindern, dass beim neuen Stadtentwicklungskonzept nicht alle Daten einbezogen werden und die Einwohnerzahlen explodieren.“ Sepp Wimmer, Stadtrat, Grüne Klosterneuburg

Die Ursache für dieses Klosterneuburger „Wohn-Paradoxon“ kann vielerlei sein, führt Wimmer weiter aus, aber „was wir Grüne auf jeden Fall verhindern wollen, ist, dass bei der Erarbeitung des neuen Stadtentwicklungskonzepts nicht alle Daten (Wohnungsentwicklung) miteinbezogen wurden, und dann explodieren uns in den nächsten Jahren die Einwohnerzahlen.“

Was den Verkehr, welchen das Pionierviertel verursacht, betrifft, ist es ebenso wesentlich ob mit 4.000 Fahrten (offiziell) zu rechnen ist oder mit über 6.000, wie es aus den GRÜNEN Berechnungen hervorgeht.

Wimmer: „Wir, die am STEK 2030+ arbeiten, müssen sicher sein, dass die Verkehrszahlen korrekt sind und sich die Lebensqualität und die Umweltsituation in unserer Stadt nicht massiv durch endlose Staus verschlechtert.“

"Das moderate Wachstum ist Fakt“

Für Planungsstadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) sind die nun dargelegten Zahlen der Grünen reine Panikmache: „Wir haben Experten vom Österreichischen Institut für Raumplanung sowie Experten der TU Wien zum Thema eingeladen, und dabei wurden die Fragen der Grünen zur Bevölkerungsentwicklung eingehend behandelt. Das moderate Wachstum ist Fakt.“ Demnach hätte die drittgrößte Stadt in Niederösterreich derzeit 27.368 Einwohner (Stand 1.1.2019, Statistik Austria). Das Bevölkerungswachstum sei mit durchschnittlich 0,5 Prozent moderat, auch die Zahl der Zweitwohnsitze ist konstant gleichbleibend.

Kaufmann: „Diese Zahlen und mögliche Entwicklungen wurden auch im Rahmen einer Enquete im September 2018 zum Thema ‚Optimale Stadtgröße‘ tiefergehend beleuchtet und diskutiert.“

Als Dreh- und Angelpunkt der Berechnungen der Grünen diene der neu geschaffene Wohnraum in Klosterneuburg. Diese Berechnung hätte aber wesentliche Schwächen und berücksichtige weder den Trend zu größeren Wohnungen bei Familien noch die steigende Nachfrage nach Single-Wohnungen und auch nicht, dass bei zahlreichen Projekten alter Wohnraum durch neuen, ökologisch sinnvolleren Wohnraum ersetzt werde.

Ein Detail fehlt laut Planungsstadtrat Kaufmann ebenfalls in den Berechnungen: „Wir haben rund 4.000 Kinder und Jugendliche in Klosterneuburg. Deren aktuellen und zukünftigen Wohnbedarf sollte man schon auch mitberechnen, wenn man seriöse Planung machen will.“ Denn gerade im genossenschaftlichen Wohnbau – so Kaufmann weiter – werden an die 90 Prozent der Wohnungen von Klosterneuburgern gemietet oder gekauft.

„Wenn die Zahlen der Experten infrage gestellt werden, fordere ich ein fundiertes Gegengutachten von Sepp Wimmer ein"

Zu den Verkehrsberechnungen der Grünen beim Pionierviertel verweist Kaufmann auf die ausführlichen Gutachten von „komobile“ sowie von „Snizek & Partner“: „Wenn die Zahlen der Experten infrage gestellt werden, fordere ich ein fundiertes Gegengutachten von Sepp Wimmer ein. Aber bitte auf eigene Kosten und nicht auf Basis zweifelhafter Internet-Recherchen.“ Außerdem ist das Thema Pionierviertel auf Eis gelegt und ein Zukunftsthema des Stadtentwicklungskonzepts 2030+.

„Es braucht klare Strategien für die Flächen in der Schüttau inklusive Kasernengelände und nicht Fantasiezahlen ohne seriösen Hintergrund“, mahnt Stadtrat Kaufmann abschließend ein.