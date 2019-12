„Ich habe kein Interesse mehr an ihr. Die letzte Begegnung war am 19. Jänner, und da habe ich ihr eine Frist für eine Entschuldigung gegeben. Das hat sie nicht gemacht, und damit war für mich die Beziehung abgehakt, kein Thema mehr“, leugnete ein 63-Jähriger vor Gericht, seine Ex (36) aus Krems beharrlich verfolgt zu haben.

In den Versöhnungsphasen nach Streitereien habe er Gunstbeweise wie Liebesbriefe oder Blumen an die Windschutzscheibe ihres Wagens gesteckt. Am 19. Jänner 2019 habe er ihr sogar ein „Ich liebe dich!“ ins Eis der gefrorenen Autoscheibe gekratzt, gab er zu. „Danach war aber Schluss. Sie war keiner Anstrengung mehr würdig.“

„Kann es sein, dass Sie nicht loslassen können?“, hakte die Richterin nach.

„Es geht ums Prinzip. Natürlich bin i ang‘fressen, wenn sich Menschen so unwürdig verhalten, alle Anstandsregeln missachten und alles elektronisch abläuft. Jetzt kommt alles wieder hoch, weil ich wegen dem Schmarrn dasitzen muss, nur weil ihr Sohn, der ,Herr Oberg’scheit‘ a Anzeige g‘macht hat. I hab sie net verfolgt. Wir sind uns nur zufällig über den Weg gelaufen“, erklärte der Kremser und legte eine Dokumentation seiner Tagesabläufe mit Zeugenbestätigungen nach dem 19. Jänner vor.

Mit Aufzeichnungen konnte das Opfer nicht aufwarten und meinte sichtlich erschöpft: „Ich will nur meine Ruhe vor ihm.“

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren sprach die Richterin den Kremser frei.