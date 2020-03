Auf Initiative von SP-Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan haben die niederösterreichischen Abgeordneten zum Nationalrat eine Petition an die Bundesregierung eingebracht. Der Wortlaut dieser Petition: „Für die Erhaltung des Standortes Weißer Hof der Allgemeinen Unfallversicherung als Gesundheitseinrichtung“. Vollinhaltliche Unterstützung kam dabei von höchster Stelle in Form von SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Laut einer parlamentarischen Anfrage von Silvan ist der Fortbestand des Standortes Weißer Hof der AUVA ab dem Jahr 2026 ungewiss. Es wird befürchtet, dass die Betten des weißen Hofes vollständig in das RZ Meidling abgesiedelt werden könnten und der Standort in Klosterneuburg geschlossen werden soll.

„Für viele Patienten ist die Übersiedlung zum Weißen Hof so etwas wie ein Symbol der Hoffnung.“

Rudolf Silvan, SP-Nationalratsabgeordneter

Der Weiße Hof hat viele positive Eigenschaften und ist als Standort laut Silvan nicht nur für seine erstklassige medizinische Versorgung und sein ausgezeichnetes Know-how im Bereich der Rehabilitation bekannt. „Besonders die Langzeitreha und die Remobilisation von Unfallpatienten kann am Weißen Hof optimal durchgeführt werden. Rehabilitation im Grünen, gemeinsames Probewohnen mit Angehörigen, Therapiewerkstätten mit Blick auf eine traumhafte Naturkulisse, Wandern, Schwimmen und vieles mehr ist nur an diesem Standort möglich. Für viele Patienten ist die Übersiedlung zum Weißen Hof hin so etwas wie ein Symbol der Hoffnung“, ist Silvan von der Wichtigkeit des Standortes überzeugt.

Die Wichtigkeit des Weißen Hofes streicht laut Silvan auch der Umstand hervor, dass eine von Patienten initiierte Petition zum Erhalt des Weißen Hofes bereits über 15.000 Unterschriften erzielt hat. Warum die NÖ Nationalratsabgeordneten nun mit einer eigenen Petition die Initiative ergreifen, erklärt Silvan: „Als Mitglied des Nationalrates kann man eine Petition jederzeit in den Petitionsausschuss des Nationalrates einbringen. Da heute der Stichtag zur Abgabe für die nächste Sitzung des Petitionsausschusses im April ist, haben wir den Entschluss gefasst, schon jetzt Nägel mit Köpfen zu machen.“