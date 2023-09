Dreharbeiten für Spielfilm im Happyland Klosterneuburg

Wer vergangene Woche im Happyland war, konnte vielleicht schon „verdächtige Aktitivitäten“ feststellen. Was es etwa mit der „zweiten“ aufgebauten Rezeption auf sich hat, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Ziegler: „Bei uns wird ein Film gedreht“.

Heute Montag, 18. September, geht es los, acht Drehtage wird es im Zeitraum bis 2. Oktober geben. „Gedreht wird im Rezeptionsbereich, im Lounge Bereich vor dem Sportbecken, am Parkplatz und in der Kletterhalle,“ erzählt Ziegler. In der Tennishalle gibt es zwei Drehtage (Halle gesperrt, keine Kundenbuchung möglich) und einen Abend und eine Nacht im Sportbeckenbereich (Schwimmverein ist informiert!). Für Gäste bleibt das Happyland offen, es kann lediglich manches Mal zu Verzögerungen kommen, maximal 90 Sekunden, verspricht die Filmfirma. „Wir bitten dafür um Verständnis“, sagt Ziegler für das Happyland.

Der Film, der hier entsteht, trägt den Titel „Happyland“ und ist ein Spielfilm, der fürs Kino produziert und vom Österreichischen Filmfonds gefördert wird. Er soll später auch im ORF zu sehen sein. Neben dem Happyland gibt es weiter Drehorte im Klosterneuburger Gebiet, unter anderem wird bei der Rollfähre, in der Au und im Strombad Kritzendorf gedreht werden.

Handlung des Films

Die Musikerin Helene (45) kehrt nach vielen Jahren und einer letztlich bescheidenen Karriere in der Londoner Britpopszene in ihren an der Donau gelegenen Heimatort zurück. Dort könnte sie das “Happyland” übernehmen, ein von ihrer Mutter geführtes Mehrzweckgebäude für sportliche Aktivitäten, und begegnet den Geistern ihrer Jugend, den Mitgliedern ihrer ehemaligen Band.

Diese sind in der Zwischenzeit gut ins Provinzleben integriert, träumen längst nicht mehr von einer Karriere im Showgeschäft und belächeln die gescheiterte Heimkehrerin trotz eigener geplatzter Lebensträume. Nur einer will offenbar nicht über Helene lächeln: Tom (50), ihre große Liebe, den sie einst zurückgelassen hat, als sie nach London ging. Heute schlägt er sich mit der Vermietung von Bühnen- und Tontechnik durchs Leben.

Tom ist verheiratet mit Silvia (45), ebenfalls ehemaliges Bandmitglied, und versucht das Leben pragmatisch anzugehen. Seine herausragenden musikalischen Leistungen in der Jugend und seine ungebrochen natürliche Coolness machen ihn im Ort zum Local Hero. Tom hat Helen nie verziehen, dass sie ihn und die Band verlassen hat, und geht ihr konsequent aus dem Weg. Helen sehnt eine Begegnung herbei, Tom aber ist Weltmeister im Ausweichen.

Helen fühlt sich fremd im Idyll, vergeht im Schmerz des Versagens, bis sie auf einen weiteren Außenseiter trifft: Joe (22), der eine trotzig-punkige Affinität zur Pferdezucht hat und sich dieser eher wenig erfolgversprechenden Sache genauso leidenschaftlich widmet wie Helen einst ihrer Musikkarriere.

Helen fühlt sich magisch zu Joe hingezogen, beginnt ihm aufzulauern, verliert sich in Liebesträumereien. Joe fühlt sich bedrängt, findet aber seinen Nutzen in Helens Schwärmerei. Janis (20), Toms Tochter, arbeitet – vorübergehend, wie sie meint – an der Rezeption des Happyland. Sie bewundert Helene, ist aber eigentlich davon überzeugt, wesentlich besser zu sein als diese, und es ins große Popgeschäft zu schaffen. Als Helene sie auf einem Fest in der Sporthalle singen hört, ist sie den Tränen nahe und fühlt sich alt wie nie zuvor. Sie trifft dort aber endlich auf Tom, mit dem es endlich zu einer alles verändernden Aussprache kommt.

Die Stars im Happyland

Für Drehbuch und Regie von „Happyland“ zeichnet die österreichische Filmemacherin Evi Romen verantwortlich, sie führte beim Film „Hochwald“ Regie wie auch beim „Tatort“. Als Editorin war sie an Erfolgsproduktionen wie „Der Knochenmann“, „Silentium“ und „Komm, süßer Tod“ von Wolfgang Murnberger beteiligt, auch an „Blutrausch“ unter der Regie von Thomas Roth.

Andrea Wenzl spielt die Rolle der Helene in "Happyland". Foto: Katarina Soskic

Die Rolle der Popsängerin Helene wird von Andrea Wenzl übernommen, unter anderem bekannt aus der Fernsehserie „Totenfrau“ oder „Tatort: Die Amme“.

Sowohl 2012 als auch 2013 wurde sie für die Auszeichnung mit einer Romy in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin“ nominiert.

Ihre verflossene Liebe Tom spielt Michael Pink, zuletzt in Josef Haders „Andrea lässt sich scheiden“ zu sehen, oder bei SOKO Linz. Pink kann auch auf Hollywood-Erfahrungen verweisen: 2012 wirkte er an „James Bond-Skyfall“ mit.

Simon Frühwirth mimt den 22-jährigen Joe, für den Helene eine Schwärmerei entwickelt. Foto: Stefan Krenn

Der junge Joe, Pferdezüchter und Helenes Objekt der Begierde, wird von Simon Frühwirth verkörpert. Er spielte zuletzt in der Fernsehserie „Die Toten vom Bodensee - Nemesis“ oder „Der Bozen Krimi - die Todsünde“.