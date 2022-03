Stift & Stadt: Klosterneuburgs Profis mit dem grünen Daumen

Auch wenn in den Nächten noch Minustemperaturen herrschen, steht er endlich vor der Tür. An so manchen sonnigen Tag kann man ihn schon regelrecht spüren: Der Frühling kehrt zurück. Im März und April erwacht nicht nur die Natur wieder aus dem Winterschlaf, auch für Gärtner heißt es dann wieder, ran an Spaten, Schere und Rechen. So sind natürlich auch die Gärtner von der Stadtgemeinde und dem Stift bereits mit den ersten Vorbereitungen beschäftigt.

Auch Spielplätze auf der „To Do-Frühlingsliste“

In den Parkanlagen der Stadt werden derzeit Stauden, Sträucher und Hecken ausgeschnitten und gereinigt. Dabei sind derzeit vor allem die stürmischen Wetterlagen eine große Herausforderung für die Gärtner.

Damit dann die großen und vor allem die kleinen Klosterneuburger die Parks der Babenbergerstadt wieder richtig genießen können, stehen natürlich auch die Spielplätze auf der „To Do-Frühlingsliste“ der Stadtgärtner. Hier wird routenmäßig kontrolliert und gereinigt. Und bei den Schulen und Kindergärten der Stadt wird der Fallschutz am Boden nachgebessert und gereinigt.

Einen Einblick in die Gärten des Stifts Klosterneuburg gibt es unter anderem an den „Gartentagen“ Anfang Juni. Foto: StiftKlosterneuburg

Aber nicht nur die Menschen sollen sich in den Parks und Gärten der Babenbergerstadt wohlfühlen, sondern natürlich auch die ursprünglichen Bewohner von Wiesen und Wäldern. Dazu werden nun auch die zahlreichen Insektenhotels nachgefüllt und für die neue Saison bezugsfertig gemacht.

„Natur im Garten“ im ganzen Stadtgebiet

Damit Bienen, Schmetterlinge und Co. im Sommer dann auch genug zum Essen haben, werden bereits jetzt von den zwölf fixen Mitarbeitern und zehn Saisonkräften der Stadtgärtner im Folientunnel Pflanzen für den Mai getopft.

Bei der Bepflanzung allgemein setzt die Stadtgemeinde bereits seit vielen Jahren auf die Richtlinien von „Natur im Garten“. Das heißt das komplett auf Pestizide, chemisch-synthetische Dünger und Torf verzichtet wird.

Speisekammer für Bienen, Schmetterlinge und Co.

Mit Insektenhotels, Naschgärten oder Bienenwiesen, die bewusst nur mäßig gemäht werden, fördert Klosterneuburg die Biodiversität. Zudem werden im Zuge des Projekts „1.000 Bäume für die Stadt“ in verbauten Gebieten sukzessive junge Bäume gepflanzt.

Mittlerweile sind mehr als 6.500 Bäume auf öffentlichem Gut im Baumkataster verzeichnet. Mit diesem Baumkataster wird auch regelmäßig überprüft, welche Maßnahmen – zum Beispiel Baumschneidearbeiten – notwendig sind.

Ohnehin stehen heimische Pflanzen im Vordergrund: Hecken mit Schlehdorn, Hundsrose, Weinrose, Purpur-Weide, Holzapfel, Traubenkirsche und Sal-Weide sowie Obstbäume ergänzen den Speisentisch, von dem auch Schmetterlinge, Käfer und Vögel profitieren. Wer einen Beitrag zum „blühenden Klosterneuburg“ leisten will, kann als „Grünpate“ ein eigenes Beet betreuen. Informationen dazugibt es bei der Stadtgemeinde.

Naturnahes Kulturgut

In den Gärten des Stifts Klosterneuburg laufen derzeit ebenfalls die ersten Arbeiten an. Gräserschnitt, das Entfernen vom Laub und bald das Schneiden der Rosen stehen auf dem Programm. In voller Blütenpracht kann man die verschiedenen Gärten bei den zahlreichen Events, die heuer stattfinden, bewundern und erkunden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden