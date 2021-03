Die Donaufähren in Niederösterreich starteten vorige Woche in die Saison. Die Verbindungen zwischen Korneuburg und Klosterneuburg, Weißenkirchen und St. Lorenz sowie Spitz und Arnsdorf wurden am Freitag bzw. Samstag wieder aufgenommen, teilte der ÖAMTC mit.

Die Fähre zwischen Klosterneuburg und Korneuburg ist seit Freitag, 26. März wieder unterwegs. Die Verbindung war über die Wintermonate eingestellt. Betriebsbeginn: Montag - Freitag (Werktag) 7 Uhr - Samstag, Sonntag, Feiertag 8 Uhr. Betriebsende: bei Einbruch der Dunkelheit.