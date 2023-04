Das Fährmann und sein Uferhaus in Klosterneuburg

Sie gehören untrennbar zusammen: die altehrwürdige Rollfähre und das „Uferhaus“. Wobei die Rollfähre altersmäßig dem Uferhaus einiges voraushat. Ganz zu schweigen von der ewig jung bleibenden Chefin des Uferhauses Manushe Prenka. So schließen beide Klosterneuburger Institutionen zur gleichen Zeit ihre Türen, um sie dann im Frühjahr gemeinsam wieder aufzusperren. Heuer haben sie sich um nur einen Tag verfehlt.

Planmäßig ist mit Freitag, 31. März, die Rollfähre über die Donau in Betrieb gegangen. Betriebsbeginn der Rollfähre ist wochentags um 7 Uhr, Samstag und Sonntag um 8 Uhr. Betriebsschluss ist derzeit 19 Uhr, mit fortschreitend späterem Sonnenuntergang wird die Betriebsdauer in den Abendstunden verlängert. Die letzte Fahrt von Korneuburg nach Klosterneuburg erfolgt zehn Minuten vor Betriebsschluss, um 18.50 Uhr, die letzte Fahrt von Klosterneuburg nach Korneuburg erfolgt fünf Minuten vor Betriebsschluss, also 18.55 Uhr. Das Uferhaus hat seit 1. April geöffnet.

Geschichte und G’schichterln

Und noch ein bisschen etwas über die Geschichte der Fähre: Sie wurde 1894 als „Fliegende Brücke“ eröffnet und im Winter 1928/29 durch den großen Eisstoß an der Donau endgültig vernichtet. 1935 wurde von den Stadtgemeinden Klosterneuburg und Korneuburg die Neuerrichtung der Überfuhr als Rollfähre beschlossen.

So weit die Geschichte der Fähre. Über das Uferhaus gibt es genug Geschichten. Die werden aber nur bei einem Gläschen Wein und bei Abenddämmerung erzählt…

